日本努力營救遭伊斯蘭國綁架的另一人質
- 2015年 1月 25日
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日本與約旦展開協調，爭取解救「伊斯蘭國」綁架的另外一名日本人質後藤健二。
作為釋放後藤的條件，「伊斯蘭國」要求釋放一名被監禁在約旦的伊拉克籍女死囚。
周六，伊斯蘭國在網上發佈照片，顯示日本人質湯川遙菜已經被殺害。
共同社報道稱，同時，照片上顯示綁架者撤銷此前提出的2億美元贖金的要求，而是要求釋放因參與自殺恐怖爆炸被監禁在約旦的伊拉克籍女死囚。
日本首相安倍晉三周日（25日）在日本NHK電視節目中承認「（照片的）可信度較高」，他強烈譴責了這次「無法無天的暴行」。
安倍表示，日本不屈服於恐怖主義，要求「伊斯蘭國」立即釋放後藤健二。
安倍表示，他已經和約旦國王阿卜杜拉就人質問題通過話。他說，日本將與約旦政府攜手應對，「從人命第一的角度與約旦展開密切合作處理此事」。
2億美元
據日本官方媒體共同社報道，日本還已經在駐約旦大使館設置了當地對策總部。
人質「被殺害」的照片在日本引起巨大震動。
美聯社報道說，部分日本人批評安倍推行的強硬路線引發人質危機。
美聯社說，周日下午，大約100來人聚集在安倍官邸外示威。其中一名66歲的示威者表示，人質事件發生在安倍訪問以色列期間，安倍的訪問可能被看作一種「挑釁」。
安倍晉三在訪問中東期間承諾撥款2億元非軍事援助，資助區內國家在打擊伊斯蘭國。
伊斯蘭國提出的人質贖金金額恰好與此相同。
（撰稿：蘇平，責編：林杉）