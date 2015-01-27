颶風暴雪橫掃美東北數州進入緊急狀態

圖片版權 Reuters Image caption 美國國家氣象局的工作人員菲爾德周一下午告訴英國廣播公司說，這場暴風雪比預計的還要嚴重。

美國東北部數州受到颶風式的強風暴雪吹襲，厚達90厘米的大雪降臨，宣佈進入緊急狀態。

周一晚上，波士頓，紐約和費城開始雪花飄揚，當地宣佈交通進入關閉狀態，為更惡劣的天氣狀況做好凖備。

紐約市長達6千英里的公路當地時間周一晚23點後宣佈關閉，僅允許緊急車輛通行。

市長白思豪說：「這是一場緊急情況，必須以特別方式應對。」他呼籲市民們做好凖備，周二暫時避免出門影響清掃積雪。

紐約、新澤西、康涅狄格、羅德島和馬薩諸塞州都已宣佈進入緊急狀態，當地時間周二預計50萬民眾早上醒來時將看到至少一英尺深的積雪。

另外，當地時間周一：

美國東岸海岸機場取消了6500個進出航班；

美東的學校和企業都早早關門；

紐約市地鐵和公交車晚上23點後停駛。

美國國家氣象局的工作人員菲爾德周一下午告訴英國廣播公司說，這場暴風雪比預計的還要嚴重，一些地區強風風速高達每小時80英里（129公里）。

圖片版權 Image caption 美國東北部數州受到颶風式的強風暴雪吹襲。

圖片版權 Image caption 工人在街道上撒鹽除雪。

圖片版權 EPA Image caption 紐約超級市場瓶裝水的存貨越來越少。

圖片版權 Image caption 當局派出許多鏟雪車除雪。

圖片版權 Image caption 紐約市長呼籲居民做好凖備。

圖片版權 Image caption 東岸一些超市貨架開始清空。

（編譯：立行/責編：蕭爾）