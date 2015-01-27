颶風暴雪橫掃美東北數州進入緊急狀態
- 2015年 1月 27日
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美國東北部數州受到颶風式的強風暴雪吹襲，厚達90厘米的大雪降臨，宣佈進入緊急狀態。
周一晚上，波士頓，紐約和費城開始雪花飄揚，當地宣佈交通進入關閉狀態，為更惡劣的天氣狀況做好凖備。
紐約市長達6千英里的公路當地時間周一晚23點後宣佈關閉，僅允許緊急車輛通行。
市長白思豪說：「這是一場緊急情況，必須以特別方式應對。」他呼籲市民們做好凖備，周二暫時避免出門影響清掃積雪。
紐約、新澤西、康涅狄格、羅德島和馬薩諸塞州都已宣佈進入緊急狀態，當地時間周二預計50萬民眾早上醒來時將看到至少一英尺深的積雪。
另外，當地時間周一：
- 美國東岸海岸機場取消了6500個進出航班；
- 美東的學校和企業都早早關門；
- 紐約市地鐵和公交車晚上23點後停駛。
美國國家氣象局的工作人員菲爾德周一下午告訴英國廣播公司說，這場暴風雪比預計的還要嚴重，一些地區強風風速高達每小時80英里（129公里）。
（編譯：立行/責編：蕭爾）