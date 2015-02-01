日本發射情報收集衛星以做替補備用

圖片版權 Reuters Image caption 這顆衛星是在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射的。

日本成功發射了一顆情報收集衛星，用於在現有衛星出現故障時繼續收集情報。

這顆在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射的衛星，之前曾經因為天氣原因而推遲了發射日期。

日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)和三菱重工業公司1月29日宣佈，原定當天上午進行的H2A火箭27號機的發射，因天氣原因，將延期至2月1日上午10點21分。原因是預測到發射場附近上空在火箭經過時可能出現打雷的雲層。

據悉日本目前使用4個情報收集衛星，包括2個光學衛星和2個雷達衛星。此次發射的是現有雷達衛星發生故障時能代替使用的備用衛星。

目前，日本內閣衛星情報中心共使用兩顆光學衛星和兩顆雷達衛星，新發射的這顆衛星將作為現有「雷達3號」和「雷達4號」衛星的「替補」備用。

今年１月，日本發佈了新的《宇宙基本計劃》，表示今後將加強情報收集衛星的功能，同時縮減成本。內閣衛星情報中心還凖備在今年發射「光學５號」衛星，以接替２００９年發射的「光學３號」衛星。

日本10年前在朝鮮向日本境內發射了彈道導彈之後開始向太空發射民用衛星。

（編譯：林杉 / 責編：羅玲）