安倍：希望自衛隊可以營救海外僑民

圖片版權 Reuters Image caption 官房長官菅義偉在記者會上強調：「不能寬恕慘無人道、卑劣的恐怖主義暴行，堅決予以譴責。為讓（恐怖分子）付出代價，將繼續與國際社會繼續合作追究到底。」

日本首相安倍晉三周一（2日）表示，希望自衛隊能夠被允許營救在海外處境危險的日本僑民。

安倍是在自稱「伊斯蘭國」的極端組織發佈殺害日本人質後藤健二的視頻一天後作出上述表態的。

日本政府2日在首相官邸的記者會現場擺放了系有黑紗的國旗。官邸正門附近也降半旗致哀。

首相安倍晉三在當天上午的參院預算委員會上對遇害人質表示了「誠摯的哀悼」。

官房長官菅義偉在記者會上強調：「不能寬恕慘無人道、卑劣的恐怖主義暴行，堅決予以譴責。為讓（恐怖分子）付出代價，將繼續與國際社會繼續合作追究到底。」

日本二戰後制定的和平憲法對該國武裝力量在海外運作有很多限制。但安倍已經宣佈他想改變這一局面。

日本政府計劃向國會提出一系列立法建議，以減少自衛隊受到的限制。

另據共同社報道，鑒於此次人質事件，日本政府凖備於周二（3日）將舉行國際恐怖活動對策會議。

日本官房長官菅義偉周一在記者會上宣佈，將於3日召開「國際組織犯罪等及國際恐怖活動對策推進總部」會議，以探討政府今後的應對方針。

推進總部由相關各政府部門組成，菅義偉擔任總部長。

會議預計將圍繞海外僑民的保護、防範日本國內遭恐怖襲擊的入境管理對策、重要設施的警戒和警衛等具體措施展開討論。

日本政府2日已率先在首相官邸召開了關於國際恐怖活動對策的相關省廳局長級會議。

（編寫/責編：尚清）