美國正調查「聯軍炸死女人質」的聲明

圖片版權 EPA Image caption 伊斯蘭國武裝組織稱，美國女人質穆勒在約旦戰機空襲敘利亞拉卡地區的一座房子時被炸死。美國正在調查這一消息的真偽。

美國當局表示，尚未發現任何證據可以證明伊斯蘭國說聯軍飛機轟炸炸死一名美國女人質的說法。

周五（2月6日），伊斯蘭國武裝組織在網上發佈聲明稱，美國女人質、援助工作者凱拉·讓·穆勒在約旦戰機空襲敘利亞拉卡地區的一座房子時被炸死。

美國白宮說，它對有關報道「深表關注」，但需要核實其真實性。

穆勒女士2013年在援助敘利亞難民的工作中被綁架。

約旦的官員說，這是伊斯蘭國的宣傳伎倆，它旨在分化聯軍。

伊斯蘭國武裝組織的聲明除了一處被毀建築的照片外，也沒有提供更多的證據。

約旦戰鬥機周四針對敘利亞境內的伊斯蘭國目標展開空襲，報復伊斯蘭國殺害約旦飛行員卡薩斯貝。

（編譯/責編：立行）