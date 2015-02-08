游擊隊員請環球小姐助一臂之力

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哥倫比亞反叛組織「革命武裝力量」請新近獲封「環球小姐「的佳麗幫忙和政府和談。

22歲的哥倫比亞佳麗寶琳娜（Paulina Vega）1月剛剛摘走環球小姐桂冠。

革命武裝力量在網站上發表的一份聲明，你在參選過程中表示願為和平盡力，我們對你渴望和平的理念很感興趣。

聲明繼續說，所以我們請你來哈瓦那、參與和政府的和談。

寶琳娜還未對此邀請作出回復。

「哥倫比亞革命武裝力量」和政府間的游擊戰已經持續50年。

過去兩年，叛軍組織開始和政府在古巴首都哈瓦那談判。但是談判陷入僵局。

雖然雙方已經就土地改革、叛軍進入常規政壇等方面達成協議，但是，最終的停火協議仍然「沒影」。

獲封環球小姐桂冠之前，寶琳娜曾經表示，希望哥倫比亞實現和平。

反叛武裝的聲明說，我們對你「願意」前來哈瓦那表示歡迎，特意邀請你成行「現身」，了解和談的最新進展。

BBC常駐哈瓦那記者格蘭特說，反叛力量對寶琳娜抒發的感情如此當真令人吃驚。

（編譯/責編：蘇平）