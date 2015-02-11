韓國仁川機場公路百車追撞　兩死數十傷

圖片版權 REUTERS Image caption 事故涉及100餘輛各類汽車。

韓國仁川國際機場附近一段公路上發生大規模追撞事故，涉及達100輛各類汽車，至今造成兩人死亡、65人受傷。

事故在星期三（2月11日）早上於仁川永宗大橋上發生。據韓聯社報道，警方初步研判是一輛巴士在濃霧中撞向前方小轎車，引發追撞。

報道說，傷者中有七人重傷；七名傷者為中國人、五人來自泰國、越南人兩名、日本人兩名，俄羅斯、孟加拉和瑞士公民各一人。

建於永宗─龍遊島上的仁川國際機場是首爾目前的主要聯外機場。發生追撞的大橋是從機場通往首都首爾的必經之路。

受事故影響，仁川機場高速通往首爾方向車道封閉。美聯社引述警方人員稱，救難人員仍然未能檢查所有涉事車輛，現場能見度低也妨礙了搜救工作。

圖片版權 REUTERS Image caption 事發現場大霧彌漫。

車禍發生的具體時間為9時45分（格林尼治標凖時間0時45分）。韓聯社引述目擊者與警方說，永宗大橋事發時能見度只有10米左右；仁川氣象台稱，仁川機場附近9時的能見度為600米左右。

然而，氣象台指出，事發現場距離機場已有相當距離，加上位於海面上，結霧程度可能更為嚴重。

據韓國觀光公社資料，是唯一連接永宗島的陸橋，全長4.4公里，屬汽車與鐵路兩用橋樑，橋樑下方還可供船隻通過。

（編譯：葉靖斯 責編：威克）