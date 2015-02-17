澳大利亞前總理聯名向印尼求情赦免毒販死刑

圖片版權 AP Image caption 安德魯·陳與蘇庫瑪朗

所有在世的澳大利亞前總理一起呼籲印度尼西亞政府免除兩名該國公民的死刑，這兩人因為運毒而被印尼判處死刑。

從1975年至1983年之間擔任澳大利亞總理的弗瑞澤以後的澳大利亞前總理們都出面向印尼政府要求赦免。

澳大利亞籍的安德魯·陳與蘇庫瑪朗兩人在2006年因為組織「巴里島九人幫」走私毒品而被判處死刑。

兩人原定在周三（17日）在本周內移到另外一個島上的監獄內執行死刑，但是據稱印尼司法部長說為了讓他們可以與家人多相處一段時間，故而推遲了移監的程序。

分別來自巴西、法國、加納、尼日利亞、印尼以及菲律賓的其他6人則已經轉移到這座高保安措施的監獄。

前總理之一的霍華德在求情時說，這兩人展現了「真實的悔改之心」、前總理霍克則說司法必須建立在人道理解之上，形容兩人在犯行之時是「少不更事」。

吉拉德、基廷、陸克文等前總理也紛紛表示，希望印尼當局能夠「寬大為懷」。

澳大利亞現任總理阿博特在周一曾經表示也許還有機會經由司法途徑爭取最後希望。

安德魯·陳與蘇庫瑪朗的辯護律師也在行政法庭提出申訴，聲稱法院駁回赦免死刑上訴不合法，並說行政法庭在1月24日傳召他們出庭，證明法律程序還在繼續當中。

但是印尼司法部的發言人向BBC表示，向行政法庭提出訴願，並不影響執行死刑的凖備工作，並說就印尼司法部而言，所有的法律程序已經結束。

（編譯：威克 責編：葉靖斯）