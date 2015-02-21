新加坡前總理李光耀患嚴重肺炎住院

圖片版權 Getty Image caption 李光耀近年來健康狀況大不如前

新加坡政府周六（2月21日）發表聲明說，前總理李光耀因感染嚴重肺炎，於2月5日住院。

聲明說，李光耀5日住進新加坡中央醫院。「他的情況穩定，目前仍住在加護病房並使用呼吸輔助器。他的神志清醒，服用了少量鎮靜劑。醫生正繼續觀察他的狀況。」

91歲的李光耀是現任總理李顯龍的父親。今年春節李家父子似乎不利，李顯龍因患前列腺癌，本月16日接受癌細胞切除手術。

李顯龍周六通過個人社交帳戶臉書說，今早去醫院探望父親，祝他新年快樂，早日康復。

李顯龍說，這是多年來首次沒能舉行李家的春節聚餐，並上傳一張2013年的家庭合影。

李顯龍在1992年任副總理期間曾患上中期淋巴癌，但經過化療最後康復。

圖片版權 facebook Image caption 李顯龍在臉書上貼出2013年與父親的合影

政治強人

李光耀是新加坡首任總理、也是新加坡的國父，對新加坡政治影響力極大。他自1959年新加坡獨立以來連續擔任總理，直到1990年交棒給時任副總理吳作棟。

李光耀成立的人民行動黨是自1959年以來一直是佔絕對優勢的執政黨。

不過，自從2011年國會選舉後，李光耀在新加坡政壇上的影響力已經大不如前。總理李顯龍更在選舉前夕向人民道歉，並指出李光耀的強勢作風已不合時宜。

李光耀夫人柯玉芝於2010年去世，不少新加坡人都認為這對李光耀打擊很大。

近一兩年，李光耀的健康也大不如前。2013年，李光耀疑因短暫性腦缺血發作送院治療。2010年，李光耀因胸部感染被送往新加坡中央醫院治療。

李光耀曾自述表示，他感到身體一天天地虛弱，但求早日離世。

（撰稿/責編：高毅）