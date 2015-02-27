美國密蘇里州發生槍擊事件 八死一傷
- 2015年 2月 27日
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美國密蘇里州發生系列槍擊案，8人死亡，1人受傷。
槍擊事件發生在密蘇里州小鎮蒂龍（Tyrone）及其附近的五所房子裏。
據信製造這起槍擊事件的是一位名叫奧爾德里奇（Joseph Jesse Aldridge）的36歲男子，他在一處兇殺現場附近的一輛汽車裏開槍自殺。
警察在當地時間星期四（2月26日）晚上10點15分（格林尼治時間星期五凌晨4點15分）首先接到一名女性的電話，報告從一所房子裏聽到槍聲。
警察趕到現場，在這所房子裏發現兩具屍體。
四名親屬
警察在繼續搜尋中發現了另外6具屍體和一名傷者。
警方在當地時間星期五下午確認，至少有4名死者同奧爾德里奇有親屬關係，他們分別是奧爾德里奇的兩位堂兄弟和他們的妻子。
警察目前還沒有公布另外3名死者的身份，並且正在調查奧爾德里奇的作案動機。
警察在調查這一事件的同時發現，奧爾德里奇的母親已經在自己的家中死亡，但是屬於自然死亡。
（編譯：躍生）