美國密蘇里州發生槍擊事件 八死一傷

圖片版權 shooting Image caption 據信槍手在五個不同地點行兇後開槍自殺

美國密蘇里州發生系列槍擊案，8人死亡，1人受傷。

槍擊事件發生在密蘇里州小鎮蒂龍（Tyrone）及其附近的五所房子裏。

據信製造這起槍擊事件的是一位名叫奧爾德里奇（Joseph Jesse Aldridge）的36歲男子，他在一處兇殺現場附近的一輛汽車裏開槍自殺。

警察在當地時間星期四（2月26日）晚上10點15分（格林尼治時間星期五凌晨4點15分）首先接到一名女性的電話，報告從一所房子裏聽到槍聲。

警察趕到現場，在這所房子裏發現兩具屍體。

四名親屬

警察在繼續搜尋中發現了另外6具屍體和一名傷者。

警方在當地時間星期五下午確認，至少有4名死者同奧爾德里奇有親屬關係，他們分別是奧爾德里奇的兩位堂兄弟和他們的妻子。

警察目前還沒有公布另外3名死者的身份，並且正在調查奧爾德里奇的作案動機。

警察在調查這一事件的同時發現，奧爾德里奇的母親已經在自己的家中死亡，但是屬於自然死亡。

（編譯：躍生）