古巴革命領袖卡斯特羅昔日紅顏知己去世

圖片版權 Getty

曾經為卡斯特羅鬧革命傾囊相助的古巴名媛納塔利婭·勒韋爾塔在哈瓦那去世，終年89歲。

1952年，正在籌劃革命起義的青年卡斯特羅，迷上了美麗的納塔利婭·勒韋爾塔。

他利用她的住所舉行過多次革命前的會議。

之後兩人發展出一段戀情，並生下了女兒阿麗娜，但是他們並未結成伴侶。

當年的納塔利婭·勒韋爾塔金髮碧眼，1952年與卡斯特羅相識時是哈瓦那社交圈的大美人。

雖然當時她已經嫁給了年長她近20歲的一名心臟外科醫生，但是據觀察人士介紹，她似乎骨子裏有一種對革命和冒險的嚮往。

當年她不僅讓卡斯特羅在自己的住處召集會議，密謀革命，而且將自己所有的積蓄交給他支援革命，之後還曾為卡斯特羅的革命事業典當瑪瑙、寶石和鑽石等珠寶。

圖片版權 AP Image caption 1952年卡斯特羅迷上了金髮碧眼的勒韋爾塔

但他們二人卻從未結婚，在女兒誕生後，卡斯特羅還曾一度拒絕承認女兒。

不過，等到女兒12歲時，卡斯特羅終於認下了她，然而之後父女之間關係一直緊張。

1993年，阿麗娜喬裝改扮成遊客離開了古巴到美國定居。

卡斯特羅的傳記作家之一塔德·朱克曾經寫道，納塔利婭·勒韋爾塔是數位女性中的一位，她們都非凡脫俗，集美貌和智慧於一身，將自己的生命奉獻給卡斯特羅和他的事業。

卡斯特羅和納塔利婭·勒韋爾塔的情侶關係結束後，兩人便斷絕了來往。不過她仍然留在古巴出任政府內的不少職位。

她曾經在接受媒體採訪時表示，對卡斯特羅視革命為第一從未有任何怨言。不過她說過：「用了很多年時間才將他從心裏抹去。」

（編譯：羅玲 責編：路西）