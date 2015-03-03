美國十幾處中國孕婦赴美產子住宅被搜查

圖片版權 AP Image caption 中國不少網站上專門提供赴美生子的各種信息和服務

美國聯邦調查局特工周二（3月3日）在加利福尼亞州橙縣突襲了十幾處住宅。這是美國當局打擊中國孕婦赴美產子行業的最新行動。

由於美國憲法規定在美國出生的嬰兒自動獲得美國居留權，很多中國富裕家庭的孕婦不遠萬里前往美國生子，為孩子爭取美國身份。

美聯社報道稱，本次針對三個安排赴美產子中介的行動，是迄今為止美國聯邦國土安全部門最大規模的一次。

赴美產子在不少國家中都形成一種產業，但近期中國富裕家庭孕婦赴美產子的規模大幅上升，引起美國當局的關注，儘管官方並沒有公布具體的中國孕婦人數。

當局表示，本次當局突襲的住宅，是赴美產子中介機構的營業場所。住在這些公寓內的中國孕婦交費5萬美元，由中介提供食宿和交通。

據調查人員表示，這些孕婦在申請赴美旅行簽證時受到培訓，向簽證處隱瞞赴美產子的真相。她們還得到中介承諾說，在把孩子帶回中國之前一定能拿到美國的社保號碼和美國護照。

美國聯邦調查局的一名特工還到中介去臥底。在中國的中介幫助這名臥底特工假造工作和收入情況申請美國簽證並建議她從夏威夷入境美國，因為夏威夷的邊檢入境工作人員比洛杉磯的更為寬大通融。

加州橙縣的一份法庭文件顯示，赴美產子中介過去兩年賺取了豐厚的利潤，幫助中國來的孕婦在該縣各醫院內生產的嬰兒超過400個。

美國海關和邊檢在網站上已經貼出警告說，各大機場的移民官將仔細查對孕婦的預產期、在美國的行程和醫療保險，決定是否允許孕婦入關。

（編譯：羅玲 / 責編：路西）