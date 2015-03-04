波士頓爆炸案開審 辯護律師承認被告犯罪

圖片版權 AFP Image caption 21歲的焦哈爾·薩納耶夫否認30多項控罪。

焦哈爾·薩納耶夫被控於2013年4月在波士頓馬拉松比賽終點附近發動炸彈襲擊，導致三人死亡，超過二百六十人受傷。

在追捕過程中，焦哈爾被捕，他的哥哥塔梅爾蘭被警方擊斃。

周三（4日）焦哈爾首次出庭受審，他的辯護律師在開庭陳詞中告訴陪審團，他的確犯下了這一罪行。

"就是他，"焦哈爾的律師朱迪·克拉克說。但她又為焦哈爾的行為辯解說，他受了他的哥哥的影響。

她說，證據顯示是焦哈爾的哥哥塔梅爾蘭精心策劃一系列的恐怖行為，焦哈爾只是隨從。

圖片版權 BBC World Service Image caption 2013年4月在波士頓馬拉松比賽終點附近發生的炸彈襲擊導致三人死亡，超過二百六十人受傷。

她還說，焦哈爾並不會逃避罪疚，又說將會在庭上提出證據，說明塔梅爾蘭對焦哈爾有很大影響力。

毫無悔意

21歲的焦哈爾否認30多項控罪，在庭上表現得無精打採，懶洋洋地坐在他的椅子上，眼睛盯著正前方的助理檢察官。

助理檢察官威廉·溫勒伯在法庭上展示了爆炸案的諸多細節和受害者照片，稱焦哈爾將炸彈設置於馬拉松終點線，將無辜觀眾炸成碎片，製造血腥現場，「假裝觀眾的他內心充滿殺戮」。

他指出，焦哈爾認為自己是反對美國人的聖戰戰士，只要獲取勝利，就可以上天堂。

他還向陪審團說，事發後，現場不斷傳出尖叫聲，多名父母眼看子女失血過多而死，部分人亦需要切除四肢，但焦哈爾仍假裝若無其事，照常回到校園。

二十幾名受害者到庭聽審，部分人強忍淚水。其中包括丹尼斯和比爾·理查德，他們的8歲兒子馬丁死於爆炸事件。

波士頓馬拉松爆炸案是9/11恐怖襲擊以來在美國本土發生的最致命的一次恐怖襲擊。

預計，整個庭審將延續三至五個月。

（編譯/責編：尚清）