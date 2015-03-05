澳洲提議就「販毒九人幫」與印尼交換囚犯
- 2015年 3月 5日
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在兩名澳大利亞死囚犯即將被印尼當局處決前夕，澳大利亞外長向印尼提出了交換囚犯的建議。
澳洲外長畢曉普星期四（3月5日）表示，她正等待印尼當局對交換三名印尼囚犯的建議做出回應。
澳洲籍的安德魯·陳與蘇庫瑪朗兩人預料在未來數天將被印尼當局執行槍決。
澳總理阿博特說，他已請求致電印尼總統維多多，就此事與其展開磋商。
周四在與阿博特舉行的聯合記者會上，澳洲外長畢曉普證實，與印尼方面交換囚犯是澳方正在考慮的一個選項。
她說，澳方希望有機會向印尼提出一項涉及交換囚犯的建議。
畢曉普說，她已對印尼外長馬爾蘇迪提出了有關建議，後者表示將把澳方想法轉達給印尼總統。
畢曉普說，澳大利亞政府正「想盡一切辦法挽救兩名澳洲男子的生命」。
阿博特總理說，他希望與印尼總統維多多通話，勸說維多多總統寬恕兩名澳籍死囚，使他們免被處決。
阿博特表示，不能保證有關要求被接受，可他肯定希望與維多多通話。
兩名澳洲人在2006年因為組織「巴里島九人幫」企圖從巴里走私毒品進入澳洲而被印尼判處死刑。
星期三上午，印尼當局已將兩名澳洲囚犯押往執行槍決的印尼島嶼努薩安邦島。
印尼總統維多多說，毒品貿易摧毀了印尼的生命，他不會憐憫被定罪的販毒囚犯。
（編譯/責編：蕭爾）