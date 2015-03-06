阿根庭檢察官死亡案：家人稱是被謀殺

圖片版權 Reuters Image caption 尼斯曼的前妻、聯邦法官桑德拉·阿羅約·薩爾加多表示，化驗結果排除了尼斯曼的死因是意外或自殺。

在今年1月中槍身亡的阿根廷特別檢察官阿爾韋托·尼斯曼（Alberto Nisman）的家人說，獨立化驗結果顯示，尼斯曼是被人謀殺。

尼斯曼的前妻、聯邦法官桑德拉·阿羅約·薩爾加多（Sandra Arroyo Salgo）在新聞發佈會上表示，化驗結果排除了尼斯曼的死因是意外或自殺。

尼斯曼今年1月18日在自己的家裏中槍身亡。他原定在1月底出席議會聽證會，就阿根庭總統克里斯蒂娜被指涉嫌掩飾伊朗有份參與當地一宗爆炸案的指控提供證詞。

尼斯曼死前負責對1994年布宜諾斯艾利斯猶太中心爆炸案展開調查。該案是阿根庭歷史上最嚴重的一起恐怖襲擊案。

身為聯邦法官的阿羅約·薩爾加多表示，根據案發現場的法醫證據和驗屍報告，參與獨立調查的專家小組已得出調查結論。

不過，儘管阿羅約·薩爾加多已將調查結果告訴了參加發佈會的記者，但她卻未將調查報告的全文發佈。

這個調查報告的結論是：尼斯曼的右手沒有肌肉痙攣，顯示他並非是自殺；此外，他的手上沒有發現火藥殘留物；這位檢察官是頭的後部中槍；尼斯曼中槍身亡後，其屍體被移動到了浴室；有關尼斯曼當時喝醉了說法是錯誤的。

在公布報告結果後，阿羅約·薩爾加多對尼斯曼的家人未被允許參加驗屍感到失望，儘管尼斯曼的家人有權這麼做。

圖片版權 Reuters Image caption 阿根廷特別檢察官尼斯曼死前負責對1994年布宜諾斯艾利斯猶太中心爆炸案展開調查。他聲稱克里斯蒂娜總統知道誰是爆炸案的幕後兇手。

但阿羅約·薩爾加多表示，尼斯曼的家人決定不再進行第二次驗屍。

在阿羅約·薩爾加多舉行新聞發佈會後，負責調查尼斯曼死因的調查小組負責人維維安娜·費恩對阿根庭國家電台表示，她會考慮阿羅約·薩爾加多發佈的報告。

但費恩女士說，到目前為止，尚無任何證據可以使她確定此案是自殺或他殺。

（編譯/責編：蕭爾）