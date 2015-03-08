MH370中期報告：親屬憤怒 拒絕接受

圖片版權 Reuters Image caption 馬航MH370航班失蹤一週年，飛機下落至今不明

馬航MH370航班失聯一週年，馬來西亞政府發佈中期調查報告。不過，憤怒的乘客親屬表示，報告讓人無法接受。

除了一個黑匣子上的定位信標電池過期之外，中期報告沒有發現機組人員、航班保養等方面的任何問題，MH370的命運仍然是一個謎。

報告在MH370乘客親屬中引發憤怒。乘客菲利普·伍德的伴侶薩拉·巴奇說，調查人員只訪問120人「太荒唐」，還不如幾個緊密親屬自行發起的調查。

雷蒙·加加林的表妹也是MH370乘客之一。他說，馬來西亞政府肯定是在隱瞞信息。「玩弄人的感情，殘酷。」

另外一位親屬則形容報告是「無用的廢紙」。

這位不願意透露姓名的女人在馬來西亞首都吉隆坡對記者表示，「我們不接受馬來西亞1月19日宣佈那是一起事故。」

兒子失蹤的Tan Tuan Kee則告訴BBC，他相信孩子還活著，「我擔心，政府會停止搜尋。」

還是謎

圖片版權 AP Image caption 憤怒的乘客親屬表示，報告讓人無法接受。

馬來西亞發佈的中期調查報告沒有提供任何可以幫助解釋客機命運之謎的重大線索。

但是報告指出，該架班機飛行數據記錄器（黑匣子）上的水下定位信標電池在出事一年多以前已經過期。不過，駕駛艙語音記錄器上的定位信標電池運作正常。

現在還不清楚這是否影響到未來的搜尋工作。

記者說，除了這一點之外，這份中期報告沒有提供任何新的重大發現、可以幫助人們了解飛機到底去哪兒了、出了什麼事。

BBC記者黑德還說，報告中包含MH370航班的大量技術信息、保養記錄、機組人員介紹、多處空中管制、軍事雷達的跟蹤記錄等。

不過，MH370調查小組的負責人郭師傳強調，迄今為止收集到、發表在交通部網站上的事實性信息只是「過渡性的」。

繼續搜尋

圖片版權 Reuters Image caption 國際搜索隊伍目前把搜尋重點放在南印度洋，距澳大利亞西部海岸大約1600公里（1000英里）的區域。

周日，馬來西亞總理納吉·阿都拉薩（Najib Razak）表示，馬來西亞方面仍會繼續進行搜尋工作。

國際搜索隊伍目前把搜尋重點放在南印度洋，距澳大利亞西部海岸大約1600公里（1000英里）的區域。

機上239失蹤乘客的親屬以及馬航的工作人員在周日也舉行一系列的悼念活動。

（編譯：蘇平，責編：羅玲）