依賴GPS 旅遊大巴偏離目的地600公里

圖片版權 BBC World Service Image caption 旅遊大巴到達正確目的地的時間比原計劃晚了24小時

由於一位旅遊大巴司機使用衛星導航儀時出現疏忽，比利時的一批旅遊者繞道一千多公里，被送到距離目的地600公里的地方。

這些旅遊者本來凖備前往法國東南部阿爾卑斯山滑雪勝地La Plagne度假，但是卻被這位司機拉到了法國西南部靠近西班牙邊界的La Plagne。

旅遊團的一位成員說，這是一個臥鋪大巴，他睡醒後天亮了，看到了車窗外的葡萄園。

「景色很美，但不像是滑雪的地方。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 大巴司機顯然有點不好意思

圖片版權 BBC World Service Image caption 旅遊團成員的情緒似乎沒受影響

求助地圖

旅遊團成員說，他們馬上發現走錯了地方，但是花了很大力氣用一張法國地圖說服司機不要完全相信衛星導航儀GPS。

大巴司機後來告訴組織這次活動的比利時電台，GPS當時顯示法國有三個La Plagne，他顯然做出了錯誤的選擇。

最終，這些滑雪度假者比預定時間晚24小時到達了目的地，享受了接待人員特意凖備的西班牙食品。

旅遊團的許多成員表示，他們的情緒沒有受到影響，相反對這次意外的旅行感到愉快。

（編譯：躍生 責編：李莉）