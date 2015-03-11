美向烏克蘭提供防衛裝備並制裁親俄叛軍

圖片版權 AFP Image caption 烏克蘭政府軍士兵守衛該國東部前線陣地。

美國指責莫斯科一再違反烏克蘭停火協議之際，表示將向烏克蘭提供悍馬多用途軍車和無人機，還表明將進一步實施制裁，打擊親俄叛軍領導人和俄羅斯。

美國高層官員周三（11日）透露，將向烏克蘭提供價值7500萬美元的無人機、悍馬多用途軍車及其他的「非致命性防衛」裝備。

俄羅斯常駐聯合國代表表示，在當前正在落實停火協議的情況下，美國向烏克蘭提供援助會使局勢惡化。「

美國的新制裁措施將針對烏東親俄「頓涅茨克人民共和國」官員和俄羅斯國家商業銀行及俄國民族主義團體。

在此之前數周，美國多次指責莫斯科一直派兵和武器越界進入烏克蘭，支援親俄叛軍。

這名美國高層官員說，「我們仍然認為，軍事方案不能解決烏克蘭危機，但是同時也認為，烏克蘭有權進行自衛。」

儘管許多人認為，向烏克蘭提供致命性軍事裝備，將有助基輔當局擊退俄羅斯在烏東的軍事干預和推進；不過美國的援助烏克蘭方案，仍然沒有提供致命性軍事裝備。

烏克蘭總統波羅申科對美國的援助表示歡迎。

美國白宮發言人表示，奧巴馬總統擔心向一個動蕩地區提供更多武器，將會導致更大的流血。

美國官員說，這次軍援包括230輛悍馬多用途軍車，數架「烏鴉」無人機，反迫擊炮雷達，夜視車輛以及醫療和通訊設備。

烏克蘭，俄國，德國和法國2月12日在明斯克達成停火協議，從接觸線撤出重武器是明斯克協議的一部分。

在烏克蘭親俄反叛武裝2月24日開始撤離重武器後，烏克蘭於當地時間2月26日宣佈，政府軍已開始從接觸區後撤重武器。

（編譯/責編：路西）