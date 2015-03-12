紀念滑鐵盧戰役歐元硬幣受法國壓力撤銷

圖片版權 euro Image caption 有媒體調侃說，法國打贏了最新的這次滑鐵盧戰役

比利時設計了一枚帶有滑鐵盧戰役200週年紀念圖案的2歐元硬幣，受到法國的強烈反對。

這枚硬幣顯示了位於比利時首都布魯塞爾附近的獅子山紀念碑的圖案，以紀念在1815年6月18日發生的那場戰役。

據來自布魯塞爾的消息說，儘管比利時皇家鑄幣廠已經製造了18萬枚硬幣，但還是在法國的壓力面前撤銷了這項計劃。

法國政府向比利時當局發出信件說，這個設計圖案對一些歐洲人來說是一個「負面象徵」。

不良反應

信中說，拿破崙在滑鐵盧戰敗並不是一場簡單的軍事衝突，而是能夠在歐洲統一貨幣區引起特別反響的事件。

法國政府警告說，歐元區國家政府正在努力加強團結與合作，但這枚硬幣可能會在法國引起不良反應。

據比利時媒體引述歐盟官員的話說，這枚銀幣的設計已經撤銷。

比利時公務員工會的一位負責人對當地電視台說，已經有那麼多的硬幣製造出來，撤銷計劃是不負責任的。

（編譯：躍生 責編：董樂）