聯合國：瓦努阿圖颶風已導致24人喪生
- 2015年 3月 16日
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聯合國表示，南太平洋島國瓦努阿圖周六（3月14日）遭遇颶風重創之後，目前已經有24人喪生，3300人流離失所。
瓦努阿圖總統朗斯德爾表示，這次颶風把近年來的建設「全部摧毀」，他呼籲國際社會進行援助。
目前在該國首都維拉港的聯合國災難評估與協調小組表示，目前已經設置了37個疏散中心，不過目前依然無法與周圍島嶼進行聯絡。
聯合國表示，疏散中心主要為了那些無家可歸的人士提供幫助，而目前的救援重點在首都和主島埃非特。
在颶風襲擊之後，國際援助陸續抵達該國。
國際救援
來自澳大利亞和新西蘭的軍用運輸機周日抵達瓦努阿圖，其他國家也表示將提供援助。
中國外交部長王毅周六致電瓦努阿圖外長薩托·基爾曼，對颶風造成嚴重財產損失和人員傷亡表示同情和慰問，並表示願提供力所能及的救災援助。
英國、法國、歐盟等都表示將為瓦努阿圖提供援助。
瓦努阿圖是世界上最貧窮的國家之一。該國由65個島嶼組成，國民共26.7萬人。
(編譯：林杉 /責編：躍生）