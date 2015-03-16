古巴批准首都哈瓦那第一個WiFi點

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古巴國營電訊局批准藝術家克楚（Kcho）在他的藝術中心設立全國第一家公共免費WiFi點。

克楚與古巴政府關係密切，本次是利用自己的互聯網帳戶開辦WiFi公共點，每月要為此支付大約900美元。

據估計，古巴只有大約5%-25%的民眾享有互聯網服務，因為古巴的上網費用及其昂貴。

例如，在網吧上網一個小時的費用為4.5美元，相當於普通古巴人一個星期的工資。

克楚向美聯社表示，他決定在今年1月開業的藝術中心推出第一家免費公共WiFi點，是為了鼓勵古巴人熟悉互聯網。

古巴政府已經表示非常希望將自己非常落後，或者說幾乎根本不存在的電訊基礎設施升級。

早在2013年1月古巴與委內瑞拉的海底電纜完工，互聯網接駁能力因此大大提升，但是古巴仍然是世界上互聯網使用率最低的國家之一。

今年1月15日，美國宣佈同古巴的新旅行貿易規則，自1962年開始實施的貿易禁運大大改觀。

上個星期，古巴電訊局宣佈，隨著與美國的關係解凍，兩國15年來第一次開通了直線電話。

（編譯：羅玲 責編：董樂）