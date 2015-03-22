新加坡前總理李光耀生平

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新加坡建國總理李光耀以其遠見和極端實用主義的手法，把新加坡從一個一無所有的小島變成了一個活躍成功的經濟體。

新加坡被人們形容為一個經濟奇蹟。有人說，在李光耀的領導下，新加坡成為一個繁榮，現代，高效以及幾乎杜絕了腐敗的社會。大批海外投資者湧入新加坡。

然而，在欽佩他經濟成功的同時，許多人也對他的人權紀錄表示關注。

早年

李光耀1923年9月16日出生在新加坡一個第三代中國移民的家庭裏。他的成長過程滲透著濃厚的英國影響。他的祖父稱他哈利·李（Harry Lee），這也一直是李光耀早年人們熟悉的名字。

李光耀中學就讀於一所新加坡的英國學校，不過在1942年日本佔領新加坡後李光耀的學業被打斷。三年日據時期，李光耀曾在黑市做過買賣，也用掌握的英文服務於日本的宣傳部門。

戰後，李光耀來到英國，先是短暫就讀於倫敦政治經濟學院，不久轉入英國劍橋大學攻讀法律，並以雙重一等的優異成績畢業。

在英國生活學習期間，李光耀成為英國廣播電台國內廣播（後來的BBC廣播四台）的忠實聽眾。他還抽出時間，為一位大學朋友競選英國議會議員助選。

1950年回到新加坡後，李光耀成為一名知名的工會律師。

總理

1954年，李光耀與志同道合者創建新加坡人民行動黨（People's Action Party）並成為該黨首任秘書長。這一職位他一直擔任了40年。

圖片版權 AP Image caption 李光耀1958年在競選途中

1959年，新加坡從英國的管制中脫離，成為新加坡自治邦。李光耀的人民行動黨在隨後的大選中獲勝，成為立法議院中第一大黨。李光耀出任自治邦政府總理。

李光耀一直希望與馬來亞合併成立「馬來西亞」。1963年，李光耀經過談判實現了「新馬」合併。然而，這一聯合併沒有維持多長時間。一系列的種族暴力衝突使新加坡最終決定脫離馬來西亞聯邦，徹底獨立。

這對李光耀來說是一個困難的決定。他本來希望新加坡同馬來亞的聯合能夠最終使該地區擺脫殖民地的過去。不過新加坡同馬來西亞的商業和軍事聯繫仍然保持了下來，新加坡還鼓勵英國保留在新加坡的基地，以共同保衛新加坡和馬來西亞。

新加坡獨立之後，李光耀開始實施大規模的改革計劃，採取了開發工業園區創造就業機會，大規模建造廉價住房，成立廉政公署，進行教育改革等一系列措施，李光耀的目的是把新加坡從一個當時被人形容為的「骯髒的污水池」轉變成一個現代的工業化社會。

同時，他還努力將新加坡這個小島上的多種族群整合到一起，在民族多元的基礎上形成一個獨特的新加坡身份認同。

鐵腕

實現這一轉變，李光耀在新加坡社會各個層面進行了嚴格的政治控制，使新加坡成為世界上管理最嚴格的社會。

李光耀未經審判拘禁了他的一些反對者，他對媒體和外國出版物進行限制並逮捕了一些記者。

對此，李光耀說「出版自由，新聞自由必須服從於使新加坡完整的壓倒一切的需求」。對他的鐵腕管制，李光耀認為是完全正當的。因為「報紙受到了外國敵對利益的資助」。

Image caption 李光耀1969年參加BBC「廣角鏡」節目

李光耀認為，在一個發展中國家，部分自由必須得犧牲。西方的自由民主不適用。

李光耀還是體罰手段的堅定支持者。他認為這是維護紀律和法律的行之有效方法。

不過一些批評李光耀的人士說，由於李光耀的黨佔據了議會的所有席位， 他應該有足夠的安全感而不需要採用如此鐵腕的控制。

作為一個堅定的反共者，李光耀又受到指責說他用共產政權的手段推行其政策。不過，同許多共產黨國家不同的是，新加坡人從他的統治中得到了經濟上的好處。

圖片版權 AFP Image caption 在李光耀領導下，新加坡發展成一個現代工業化經濟

從1960年到1980年20年間，新加坡的人均國民生產總值翻了15番。

家長制

在李光耀的領導下，新加坡人受到教導如何禮貌，如何做到不要大聲喧嘩，什麼時候該衝廁所，不要嚼口香糖。在新加坡看不到任何塗鴉，因為政府說不應該有。

李光耀曾對BBC說，新加坡被人稱為家長制的「保姆國家」（a nanny state），「但這樣的結果是我們今天的行為更好，我們生活在比30年前更愉快的一個地方。」

1985年1月，李光耀在內閣中加入了多名年輕的技術官僚。他的人民行動黨繼續在選舉中獲得壓倒性多數的支持。

但同時，也有越來越多年輕選民開始拋棄李光耀的政黨，開始靠近反對黨。

同中國關係

李光耀懂得同中國建立良好關係的重要性。李光耀同中國領導人鄧小平的私人友情顯然有助於這一良好關係的建立。

鄧小平1978年訪問新加坡時表達了對李光耀經濟政策的欽佩。而李光耀同時也對鄧小平在中國發起的改革印象深刻。

但李光耀還是對中國抱有戒心。

他在2011年初就《李光耀：新加坡賴以生存的硬道理》一書回答記者提問時表示，與美國比較起來，中國崛起後，未必是一個柔和的霸權。

他說：「目前以美國主導的世界格局對新加坡來說，是最好的局面。」

晚年

圖片版權 Getty Image caption 李光耀一直受到眾多新加坡人愛戴

1990年，在贏得了不少於七次大選連任之後，李光耀辭去了總理職務，但是留任內閣資政直至2011年5月。他是世界上任期最長的國家總理。

退下的李光耀依然相當活躍。主導了號召更多新加坡人講中文的活動。

李光耀主政期間，新加坡由一個發展中國家變為亞洲一個最重要的工業化國家。

對新加坡的未來，李光耀的理念可以在2005年接受中國中央電視台採訪時的講話中得到總結。

他說：「在一個不同的世界裏，我們要為自己謀得一個合適的位置，一個小小的角落。在這樣一個地方，儘管我們國家很小，我們仍可以扮演一個對世界有用的角色。」