也門危機：敵對派系在亞丁激烈交戰

圖片版權 Reuters Image caption 效忠哈迪的坦克車進逼保安部隊總部。

支持現任總統和效忠前任總統的武裝在也門（也稱葉門）南部城市亞丁發生重大衝突。

位於亞丁市郊小山丘上的總統行宮受支持前總統薩利赫的戰機空襲，雖然官方聲稱由於有強大的防空火力，因此空襲並未直接命中總統行宮，但是也有當地居民說，看到那裏冒出了濃煙。

目前不清楚空襲時現任總統哈迪是否在住所內，不過政府官員表示哈迪「安全無恙」。

在這之前，有效忠於前總統薩利赫的保安部隊以及一小隊武裝警察聲稱被藏身於機場附近大樓的槍手開槍射擊，並以此為由衝入了亞丁當地的機場。

雙方交戰數個小時，後來增援部隊和裝甲車輛抵達，效忠現任總統哈迪的機場駐軍奪回了機場控制權。

軍方表示，將發動進攻，凖備拿下當地的保安部隊總部。

薩利赫在2011年被推翻，但是他在也門境內仍有相當大的擁護勢力，尤其是保安部隊以及目前控制也門首都薩那的胡塞叛軍。

受到國際社會承認的哈迪在本月初曾經試圖將保安部隊司令薩卡夫將軍解職，借以加強對亞丁的控制。

外電報道說，空襲總統行宮是胡塞叛軍和效忠薩利赫的勢力向哈迪發動挑戰，以免哈迪從亞丁鞏固自己的力量。

（撰稿：威克，責編：）