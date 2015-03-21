中日韓三國外長在韓國首都重啟會談

圖片版權 EPA Image caption 中國外交部部長王毅與韓國外交部長官尹炳世周六舉行了會晤。

中國、日本和韓國外長星期六（3月21日）在韓國首都舉行三年來首次三邊會談。

在韓國首都首爾舉行的會談預料將商討如何緩解因領土和外交爭端而導致的區域緊張局勢。

中日韓三國在經濟上的聯繫較強，但韓中兩國因歷史和領土爭議與日本的關係較為緊張。

韓國外交部長官尹炳世將主持會談，中國外交部部長王毅和日本外相岸田文雄出席。

中國外交部發言人說，他希望三國外長會談能夠向前看。

上一次三國外長會議於2012年4月在中國舉行。之後，因為三國間的領土紛爭問題、歷史遺留 問題等暫停舉辦。

圖片版權 EPA Image caption 日本外相岸田文雄與韓國外交部長官尹炳世周六舉行了雙邊會談。

BBC記者斯蒂文·伊文斯從首爾報道說，三方的分歧仍在，但三年前的憤怒情緒已冷卻下來，這次會談因此可說是朝著正式對話邁出的嘗試性步伐。

三國外長在首爾舉行會談，使人期待中日韓三國領導人峰會有可能在年底舉行。

日韓關係因慰安婦等歷史遺留問題而緊張已令美國感到關注，因為美國將這兩個國家視為在亞洲主要的軍事盟友。

韓聯社此前表示，韓國外交部長官尹炳世將主持的這次會議，包括「探索年內促成韓中日領導人會議的可能性」。

早些時候，出席中日韓三國外長會談的中國外長和日本外相周六分別與韓國外交部長官舉行了雙邊會談，為三國外長會談做凖備。

周六，韓國外交部長官尹炳世與中國外長王毅舉行了會談。韓聯社說，兩人就朝鮮和朝核問題、半島局勢、韓中兩國關係等雙方共同關心的問題交換了意見。

圖片版權 Ruters Image caption 韓國總統朴槿惠在青瓦台會見參加第七次韓中日外長會議的中國外交部長王毅和日本外務相岸田文雄。

王毅表示，韓國政府稱正研究加入亞洲基礎設施投資銀行的有關事宜，並稱會談主要是為三國外長會談做凖備。

日本外相岸田文雄與韓國外交部長官尹炳世也在周六舉行了雙邊會談，岸田文雄邀請尹炳世訪問日本。

共同社說，日韓雙方圍繞慰安婦問題存在困難，但將通過各個級別的不斷溝通以改善兩國關係。

雙方表示，今年是日韓兩國邦交正常化50週年，兩國應攜手使今年變為意義深遠的一年。

（編譯/責編：蕭爾）