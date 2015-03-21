利比里亞首都確診一宗埃博拉病例

圖片版權 Image caption 利比里亞再次確診一宗埃博拉病例。

利比里亞再次確診一宗埃博拉病例。新增病例將推遲該國宣佈埃博拉疫情結束的時間。

利比里亞首都蒙羅維亞一名婦女星期五（3月20日）在埃博拉病毒檢測中呈陽性。在這個埃博拉確診病例之前，利比里亞已有27天沒有新增病例。

利比里亞政府女發言人表示，「這名婦女已被確診感染了埃博拉病毒。這是在利比里亞27天沒有新增病例的情況下出現的新個案」。

根據世界衛生組織要求，埃博拉疫情國如果連續42天沒有新增埃博拉病例，就可正式宣佈脫離埃博拉疫情。

利比利亞自今年2月19日以來一直沒有新增埃博拉病例，直到這名婦女被確診感染。

截止目前，埃博拉疫情已造成利比里亞4000多人死亡。僅在數月前，埃博拉仍在肆虐，醫院人滿為患，街上隨處可見無人認領的屍體。

圖片版權 Image caption 利比里亞原以為兩周前治癒亞多羅是該國最後一名埃博拉患者。

利比里亞埃博拉疫情管控小組代理負責人卡特醫生對BBC表示，周四被送至蒙羅維亞一個埃博拉治療中心的婦女，其埃博拉病毒檢測呈陽性。

卡特醫生說，這名感染埃博拉病毒的婦女此前沒有與任何患者接觸，也沒有隨隊前往受感染的國家，其感染的原因令人關注。

據了解此事的不具名消息人士對法新社說，這名婦女是一位已治癒埃博拉患者的妻子。

據專家表示，一名埃博拉患者在治癒後幾天內發生性行為，其性伴侶仍有可能感染埃博拉病毒。

圖片版權 EPA Image caption 截止目前，埃博拉疫情已造成利比里亞4000多人死亡。

最新數字顯示，自埃博拉疫情在2013年12月爆發，9個國家的24,753名患者感染了埃博拉病毒，其中10,236人死亡。

（編譯/責編：蕭爾）