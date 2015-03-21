也門危機：「伊斯蘭國」稱製造清真寺襲擊案

圖片版權 EPA Image caption 也門首都南部的巴達爾清真寺和北部的哈沙胡什清真寺，分別遭到4名自殺炸彈攻擊者的襲擊。

極端組織「伊斯蘭國」聲稱，該組織民兵在也門首都薩那的兩所清真寺發動自殺炸彈襲擊。襲擊事件造成至少137人死亡。

這是自遜尼派伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」去年11月在也門設立分支機構以來，首次承認策劃自殺炸彈襲擊事件。

前往這兩家清真寺的多數都是什葉派胡塞反叛力量的支持者，該組織目前控制著薩那地區。

多年來，也門政局一直不穩定。也門21個省份中，胡塞反叛武裝目前控制了9個。國際社會承認的也門總統曼蘇爾－哈迪已逃亡至南部港口城市亞丁。

當地時間周五（3月20日）中午，也門首都南部的巴達爾清真寺和北部的哈沙胡什清真寺，遭到4名自殺炸彈攻擊者的襲擊。

目擊者表示，至少兩名自殺炸彈攻擊者襲擊了巴德爾的清真寺。其中一人闖入清真寺，在數十名祈禱者中間引爆了炸彈。正當倖存者試圖跑出大門躲避的時候，另一名自殺炸彈者引爆炸彈。

圖片版權 Image caption 在自殺炸彈攻擊事件發生的時候，很多祈禱者在兩家清真寺參加午間祈禱。

圖片版權 Image caption 電視畫面顯示，在哈沙胡什清真寺外，有很多人躺在血泊中。

當地媒體說，胡塞的一名高層宗教領袖、巴達爾清真寺阿訇也在事件中身亡。

哈沙胡什清真寺也遭到了兩名自殺炸彈攻擊者的襲擊，其中一人闖入清真寺後在門口引爆，另外一人則衝入清真寺內引爆。

反叛武裝控制的電視台播出的電視畫面顯示，在哈沙胡什清真寺外，有很多人躺在血泊中，志願者用沾滿血跡的被單將受害者抬走。

當地醫護人員說，約有300多人在事件中受傷。

美國白宮"強烈譴責"薩那的襲擊事件，但表示目前無法證實「伊斯蘭國」聲明的真實性。

圖片版權 Image caption 志願者用沾滿血跡的被單將受害者抬走。

白宮發言人厄爾尼斯特說，伊斯蘭國武裝也許是為了獲得宣傳效果，而自稱策劃了這次襲擊。

也門是阿拉伯半島基地恐怖組織的基地。基地組織也曾對胡塞武裝發動類似的襲擊。

但基地組織否認對星期五的自殺炸彈攻擊負責，並聲稱該組織聽從領袖扎瓦希裏的指示，不再對清真寺和市場發動攻擊。

（編譯/責編：蕭爾）