緬甸軍隊和反政府武裝簽署停火協議草案

圖片版權 BBC World Service Image caption 緬甸總統吳登盛對記者表示：「人們需要和平，人們要求和平，人們渴望和平。」

緬甸總統吳登盛見證了政府與16個反叛團體簽署草案達成停火協議的儀式。

經過七輪談判後達成的此項協議，是為結束10年衝突的重要舉措。而協議的最終批准仍需與反政府武裝領導人進行進一步磋商。

聯合國稱此舉是一個「歷史性的重要成就」，並且為該地區真正持久的和平提供了基礎。

「人們需要和平」

自1948年從英國獨立以來，緬甸持續與尋求獨立的各族反叛組織發生武裝衝突。雖然很多已經進入和平協議的政治磋商階段，但零星暴力活動仍然時有發生。

圖片版權 BBC World Service Image caption 武裝團體將會停止招募新兵。

吳登盛就協商問題於周二對法新社記者表示：「人們需要和平，人們要求和平，人們渴望和平。」

他表示一個完整的協議可能在未來的幾個月內簽署。在協議簽署之後，政治對話的渠道將被打開，而這一行動在緬甸尋求和平的歷史上寫下重要一筆。

BBC記者費舍爾表示，一名反政府武裝的代表告訴他政府為了促成協議，在最後時刻做出了重要妥協。這一協議將使所有的反叛組織加入和平進程，進一步下放權力和資源。長期以來，緬甸政府一直強烈反對這一做法。

在仰光舉行的會談解決了最後四點爭議。反叛組織將會停止招募新兵，他們控制的地區和地位問題得到了確認，隨之而來的政治對話的本質和架構也已經確定。

圖片版權 BBC World Service Image caption 成千上萬的居民被迫逃離家園。

談判代表將把協議草案文本帶回去以便得到批准，相信不久後將會有一個正式的簽字儀式。

政府在二月份宣佈全國進入緊急狀態，成千上萬的居民被迫逃離家園，甚至跨越邊境進入中國。同時果敢地區仍然有激烈戰鬥，其他地區也經常發生衝突。

停火協議談判的領導人乃漢達對法新社表示，在未來的政治對話中將納入果敢地區的衝突問題。

（編譯:崔雅儀/責編：路西）