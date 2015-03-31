尼日利亞反對黨在大選中獲勝

圖片版權 AP Image caption 布哈里的支持者們走上街頭歡呼雀躍

在尼日利亞大選中，前軍人領袖布穆罕穆杜·哈里獲勝。現任總統喬納森打電話給布哈里，承認選舉失敗，並對他表示恭賀。

這是尼日利亞首次有在任總統在大選中失敗，也是執政的人民民主黨自1999年尼日利亞結束軍人統治後首次在選舉中失敗。

現在只剩下一個州還沒有正式點算出投票結果，但是布哈里獲勝已是不容置疑了。

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他的支持者們走上街頭歡呼雀躍。

BBC在尼日利亞的記者說，這是尼日利亞歷史上非常重大的時刻。

他說，尼日利亞這次大選好像讓人覺得這個國家翻開了新的一頁，因為以前的大選都伴隨著政變和操縱選票。

此次大選是在尼日利亞獨立十年來的機遇與危機並存之際舉行的。

尼日利亞有一億七千萬居民，是非洲大陸人口最密集的國家，並且是非洲最大的經濟體和石油生產國。

尼日利亞2013年國內生產總值高達五千億美元。

尼日利亞也在其他很多方面影響著非洲，包括在地區危機起著領導作用。