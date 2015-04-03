巴黎恐襲後續：新聞報道威脅人質安全

2015年4月3日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 法國媒體現場直播人質事件，被認為威脅到人質生命安全

今年1月巴黎恐怖襲擊事件的倖存者向巴黎警方提請控告，稱當地媒體的現場直播嚴重威脅了人質安全。

警方目前正對此進行調查。

以24小時電視新聞頻道BFMTV為例，6名倖存者稱，其在一月巴黎猶太超市恐怖襲擊事件中的現場直播報道嚴重威脅到人質安全。

兇手阿米蒂·庫利巴利今年1月9號在巴黎一家猶太超市開槍打死4人。

而在此前一天，他曾開槍打死一名警察。庫利巴利曾誓死效忠伊斯蘭共和國，並與1月7號襲擊《查理兄弟》雜誌社的兇手有密切聯繫。

倖存者辯護律師帕特里克·克魯格曼稱，超市襲擊現場的直播畫面沒有採取任何防範措施，嚴重威脅了人質安全。

他舉例說，BFMTV的直播畫面中顯示，一名三歲兒童及一個月的嬰兒在超市員工的掩護下躲在冰冷的房間。

「在仍存在生命危險的情況下，電視台播出人質的藏身之處是非常錯誤的舉動。這樣的行為必須受到懲罰。」

據悉，在劫持人質的過程中，庫利巴利仍在觀看BFM及其他頻道的電視新聞節目。

其他的新聞頻道也因播出特警解救人質及查理兄弟、兇手賽義德·寇瓦奇被槍擊的細節而遭受指責。

BBC駐巴黎記者休·斯科菲爾德表示，這揭示了一個很嚴重的問題：新聞媒體應該如何報道類似的襲擊案件。

她說，「現今，新聞媒體能夠很快抵達事發現場，但與此同時，卻容易犯下大錯。」

此外，超市馬里裔穆斯林員工因救助顧客而被授法國國籍。這家超市已於上月重新裝修後開張。

巴黎的恐怖襲擊案件引發法國民眾的不安。法國擁有全歐洲最大的猶太和穆斯林群體。

現今，這家超市以及其他在法猶太超市均受到當地警察的保護。