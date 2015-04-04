日本內閣高官訪沖繩解美軍基地建設糾紛

圖片版權 AP Image caption 安倍內閣相信，事態已發展到可給沖繩鋪台階的時機，便派遣官房長官親自訪問沖繩

日本內閣官房長官菅義偉於周六（4月4日）訪問沖繩，直接與沖繩縣知事翁長雄志會談，並展示日本政府對沖繩縣的關心，嘗試以此來緩和目前沖繩縣與日本政府圍繞填海建設邊野古灣美軍基地跑道而產生的糾紛。

翁長去年因為反對美軍駐沖繩普天間基地縣內轉移到邊野古灣的主張而當選新沖繩知事，不過前知事仲井真弘多卸任前批准了所有建設邊野古灣機場的行政手續。

翁長上台後，先是試圖以不允許工程車通過等命令來阻止建設不果，隨後就以保護邊野古海灣漁業環境的理由，實施沖繩縣監督日美政府正展開的填海建設機場跑道的海底打樁工程措施。

糾紛升級成對峙

3月中旬，沖繩縣聲稱發現工程樁基壓住一些貝類漁產，指責日本政府沒兌現保護沖繩海洋環境的承諾，與日本政府爭論。

3月21日翁長向主管建設的防衛省沖繩防衛局發出一周內停止工程的命令，翁長說：「如果不從，沖繩縣有權炸毀部分樁基」。

對此，防衛大臣中谷元和菅義偉當天先後表明不會停止工程，並稱推進工程的所有手續合法，令日本政府與沖繩縣的矛盾上升到對峙局面。

日本主流傳媒中，支持建設的《讀賣新聞》、《產經新聞》等也與支持或同情沖繩的《朝日新聞》、《每日新聞》等產生意見分歧。輿論也存在一些認為日本政府應先與沖繩對話來緩和對峙局面才符合民主程序的意見，但美國政府對坐落在民居群中、被稱為世界最危險機場的普天間機場遲遲不能轉移，現在又殺出個「程咬金」，再次表達了東海局勢緊張下，美軍基地轉移計劃不宜一拖再拖的深刻憂慮。

法庭難斷輸贏

首相安倍晉三的內閣3月22日發放消息說，政府內部正在研究通過司法訴訟徹底解決與沖繩的糾紛，消息還同時指出：「如果通過法庭裁判，日本政府百分之百會贏。」不過一些傳媒也引述政府內和美國方面透露的憂慮說：「美軍基地最終還是駐扎沖繩，與當地關係徹底破裂，不利於未來基地運作。」

3月30日翁長的停工命令到期，農林水產大臣林芳正當天宣佈政府決定，暫時收回沖繩縣管轄邊野古灣水產的權限，所以翁長的命令無效。翁長對此表示遺憾，並聲稱將與專家研究對策，不過至今並未展示對策，顯示了沖繩事實上一籌莫展的劣勢。

安倍內閣相信，事態已發展到可給沖繩鋪台階的時機，便派遣職責上本來無需直接與沖繩對話的重要大臣官房長官親自訪問沖繩。

菅義偉周六抵達那霸後，先到系滿市國立戰沒者墓苑獻花，以示內閣體恤沖繩縣民的感情；然後他又造訪自民黨沖繩縣組織、下午出席沖繩美軍基地歸還儀式。

對預定周日與翁長的會談，菅義偉表示「希望與翁長知事毫無忌諱地交換減輕沖繩負擔基地和振興沖繩經濟的意見」，但他同時強調「必須除去普天間機場的危險性」，來顯示政府轉移普天間機場的決心不變。

（責編：列爾）