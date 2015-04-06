伊朗核問題：以色列總理批評「壞協議」

圖片版權 EPA Image caption 美國民主黨參議員認為，以色列總理內塔尼亞胡批評伊朗核協議的言論可能對他不利

在美國電視新聞節目上，以色列總理本傑明·內塔尼亞胡再度公開批評六國與伊朗達成的核談判框架協議，呼籲各國繼續向伊朗施壓以達成更好的協議。

內塔尼亞胡在周日（4月5日）登上數個美國電視台節目，批評4月2日簽訂的伊朗核談判框架協議並不能成功阻止伊朗發展核武，將繼續威脅以色列的存在。

「這是個壞協議」，內塔尼亞胡在美國電視台新聞節目連線採訪中說，指框架協議沒有關閉伊朗的核設施，使之仍能向核武器之路前進。

「現在還有時間去達成一個更好的協議，仍然能夠向伊朗施壓，阻止它的核項目」，路透社引述內塔尼亞胡說。

美國總統奧巴馬則表示上周達成的框架協議是目前最有希望阻止伊朗擁有核武器的辦法，並重申美國對以色列的支持不會動搖。

美以兩國的同盟關係目前正由於在伊朗核問題上的分歧變得冷淡，當選連任不久的內塔尼亞胡多次公開指責中、英、美、法、俄、德六國與伊朗簽訂的核問題框架協議；而白宮則因為內塔尼亞胡上月史無前例地接受共和黨邀請在美國國會公開批評當時仍在談判中的框架協議而相當不滿。

圖片版權 Getty Image caption 在瑞士洛桑達成的框架協議，規定伊朗在10年中要將鈾濃縮活動減少超過三分之二，以換取國際社會減小對伊朗的經濟制裁

「無法動搖」

上周四在瑞士洛桑達成的框架協議，規定伊朗在10年中要將製造核武器和核發電必須的鈾濃縮活動減少超過三分之二，以換取國際社會減小對伊朗的經濟制裁。

伊朗一直聲稱其核項目是出於和平目的，華盛頓則認為這是一項「歷史性」的協議，在目前來說是逐步撤銷伊朗核設施的最好辦法。

「它（協議）令大量的基礎核設施繼續存在」，法新社引述內塔尼亞胡在美國電視節目中的發言說，「不銷毀一個離心機，不關閉一個核工廠，包括那些他們在暗地裏建設的。」

「數以千計的離心機將會繼續運行，提煉濃縮鈾元素。」

內塔尼亞胡表示相信美國正在作建設性的努力，但認為伊朗「不值得信任」。

奧巴馬則在接受《紐約時報》訪問時表示，美國和以色列的同盟關係「無法動搖」，即使在伊朗核問題上有分歧，美國仍然會繼續支持以色列。

「如果在我的管轄之下，或者因為我的作為而令以色列變得更容易受到攻擊，那就是我的失敗」，奧巴馬告訴《紐約時報》說。

按現有計劃，伊朗核談判各方仍要在今年6月30日之前達成最終協議。

內塔尼亞胡要求在最終協議中加入規定，伊朗須承認以色列猶太政權的存在。

「如果一個國家聲稱要消滅我們，並且每天都在通過常規和非常規的手段來向著這個目的邁進」，法新社引述以色列總理說，「而這個國家還有一個協議為它的核武器之路掃平障礙，令它擁有很多的核武器，這就會令我們的生存陷入危險。」

而接受同一個電視台訪問的美國加州的民主黨參議員戴安·費因斯坦（Dianne Feinstein）則認為，內塔尼亞胡的言論可能會「將他反噬」。

「我希望他能夠克制自己，因為他沒有提出任何備選方案」，費因斯坦在訪問中說。

（編寫/責編：列爾）