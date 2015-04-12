日美防衛合作將「明文擴大到宇宙」

圖片版權 EPA Image caption 分析人士指出《新日美防衛合作指針》是因應安倍晉三政府解禁集體自衛權而制定。

在日美兩國政府預定4月27日達成《新日美防衛合作指針》協議前，有關作業正在日美國防部門之間推進，部分內容也開始在日本曝光。

共同社周日（12日）引述日美關係消息來源報道，日美政府正協調在《新日美防衛合作指針》中明文記載新增兩國太空合作，共同分享探查、識別可疑衛星和宇宙垃圾等宇宙監視情報SSA和監控海洋等條款。

共同社指這是針對中國不僅活躍於海洋，而且開發攻擊衛星的武器ASAT等有意活躍於宇宙的行動，日美力圖提高在宇宙抑制中國的能力。

共同社還指出，「宇宙空間是繼陸海空後的『第四戰場』，日本自衛隊和美軍加強合作，會加快日美軍事一體化的速度」。

《日美防衛合作指針》是日美安全保障體制下的產物，是引導日美防衛合作的具體分工指南，1978年在東西方冷戰局勢中制定。伴隨東西方冷戰結束，國際局勢發生的變化，1997年日美修改了《指針》，把防衛合作視野重點縮小到日本周邊。

伴隨中國軍事崛起和活躍的海洋軍事活動，以及朝鮮開發核武器、彈道導彈等日本周邊環境惡劣，日美的防衛合作既存在一些小分工調整，日本防衛戰略也改變了地緣偏重。去年7月日本內閣決定解禁集體自衛權後，日美防衛合作的分工也需作適應調整。

東京大學教授、前防衛研究所主任研究官松田康博對BBC記者解釋說：「日本行使集體自衛權的情況下，現有的日美防衛合作分工就會出現重疊部分，所以需要重新劃分合作職責、修訂《日美防衛合作指針》。」

圖片版權 AP Image caption 消息稱日美將共同分享探查、識別可疑衛星等宇宙監視情報。

圖片版權 XINHUA Image caption 日本媒體稱日美推動太空防衛合作旨在抑制中國太空軍事擴張。

修訂過程曲折

松田教授對BBC說，由於日本國內反對集體自衛權的聲音高漲，首相安倍晉三謀求立法為行使集體自衛權鋪路的計劃遭遇困境，安倍政權本來希望去年11月先通過日美修改《指針》構成的外部環境來造成國內既成事實環境，但不僅美國對安倍政權的意圖有戒心，而且美國在東亞的另一軍事同盟——韓國——一直對日本高度警惕，加上日韓政治關係惡化，所以日美韓之間需時說明和疏通。

經過美國幾個月協調，尤其是剛結束訪問日韓的美國國防部長卡特，日韓終於敲定4月14日舉行中斷五年的外交、國防部門安全對話；16日起舉行日美韓外交、國防次官級討論朝鮮問題，然後日美髮表《新指針》。

日美防長曾在4月8日東京會談中，討論過加強太空合作的議題，確認雙方都同意設立新的宇宙合作事務性作業小組專責。《新日美防衛合作指針》似乎是基於此，正式把合作意向記入文件。

另一方面，安倍政權3月20日說服了執政公明黨同意修訂《自衛隊法》等迎合集體自衛權的相關國內法，目前正緊鑼密鼓地推進國會審議，力爭在今年夏天以前通過、成立。

（責編：葉靖斯）

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