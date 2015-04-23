歐盟峰會將地中海行動資金增加3倍

圖片版權 EPA Image caption 歐盟領導人決定將在地中海搜索和救援行動資金增加3倍，應付大批試圖從北非穿跨越地中海到歐洲的移民。

歐盟領導人決定將在地中海搜索和救援行動資金增加3倍，應付大批試圖從北非跨越地中海到歐洲的移民。

在布魯塞爾舉行緊急峰會後，各國領導人還批准了抓捕和摧毀可能被人販子用來偷渡移民的船隻的舉措。

幾個歐盟國家在這次峰會上提出願意提供船隻，直升機和人員用於有關行動。

上周末一艘偷渡移民船沉沒造成800多人死亡後，歐盟舉行了這次緊急峰會。

歐洲理事會主席圖斯克說，同時還應該加強和偷渡移民的原籍國家的合作。

他表示，不符合避難條件的非法移民都應該被遣返。

近期，從中東和非洲為了躲避戰亂和貧困試圖偷渡到歐洲的非法移民人數突然大幅度增加。

今年以來，據信已經有超過3.5萬人渡過地中海從北非抵達歐洲，而約1750人在途中遇難。

（編譯/責編：楊健）