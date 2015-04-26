圖片版權 PA Image caption 英國將向災區提供救援物資

尼泊爾80年未遇的強地震造成2300餘人死亡，目前各方正在加緊展開救助工作，救援人員和物資已經開始抵達災區。

英國政府周日（26日）表示，將向災區提供500萬英鎊的救助金。

英國國際開發署說，其中300萬英鎊將用於解決災民的當務之急，另外200萬英鎊將撥給紅十字會。

同一天，中國國際救援隊人員和部分搜救、醫療等救援設備抵達尼泊爾首都國際機場。

印度處於救援努力最前沿，已經向尼泊爾偏遠災區派去直升機。

「危機時刻」

圖片版權 AP

尼泊爾信息和廣播部長告訴印度電視台，尼泊爾已經發起大規模的救災行動。他說，尼泊爾現在處於「危機一刻」，急需支持、援助。

各國領導人和國際慈善組織已經承諾向尼泊爾提供緊急援助。美國、英國、中國、巴基斯坦、歐盟國家也已經承諾提供救援款項。

圖片版權 AFP

包括國際紅十字會、樂施會、無國界醫生、基督教救援會在內的國際性慈善機構將向災區派出救援小組。

國際紅十字會和紅新月會聯合會表示，他們特別擔心震中附近村莊的狀況。互聯網、移動電話網受地震影響，通訊聯絡十分困難，因此很難凖確了解該地區的現狀。

英國紅十字會發言人告訴BBC， 地震引發山體滑坡，公路受破壞，也將增加救援工作的難度。

圖片版權 Shristi Mainali

現場報道

BBC在加德滿都的記者說，軍用直升機穿過首都上空，向尼泊爾西部地區災民運送救援物品。

加德滿都市內至少五個地點搜救工作仍在進行中。

總理官邸不遠處，一處被夷為平地的四層樓前，救援人員用推土機搜索瓦礫。旁觀者說，這是當地的稅務局，剛剛從瓦礫中找到四名工作人員的屍體。

記者還說，周日中午，又發生6.7級強餘震，震中位於首都加德滿都以東60公里。驚慌的人群紛紛湧向街頭。

（編譯：蘇平，責編：威克）