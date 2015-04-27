尼泊爾全國軍警人員百分之九十投入救災

圖片版權 AP Image caption 尼泊爾軍警連同外界馳援的人員投入救災行動

尼泊爾官員說，尼泊爾軍警當中有九成人力投入了救災，目前災情已經造成至少四千餘人死亡。

尼泊爾軍方官員說，該國十萬軍人裏面有九萬人投入救災。

尼泊爾政府官員則向外界呼籲，該國急需醫療人員、帳篷、幹糧、毛毯、牀墊還有八十餘種不同的藥品。

圖片版權 Reuters Image caption 災民位罹難者舉行簡單的火化儀式

尼泊爾警方應急部門官員星期一（4月27日）表示，星期六（25日）發生的強烈地震已經造成3600餘人死亡，6500餘人受傷。

星期天（26日）一場強烈餘震過後，首都加德滿都等地紛紛出現「帳篷城」，居民或是無家可歸，或是因害怕再次發生餘震而選擇露宿街頭。據信數以十萬計災民在戶外度過了第二個晚上。

另一方面，當局至今從珠穆朗瑪峰南坡撤走200名被困登山者。地震引發的雪崩造成至少18人死亡，包括一名中國登山者。

新華社引述中國國家體育總局登山運動管理中心主任、中國登山協會主席李致新說，地震發生時，在珠峰南側有四支中國業餘登山隊，分別是馬麗婭姆（麥子）帶隊的高山沸騰女子登山隊、張偉帶隊的珠峰南坡登山隊、宋玉江帶隊的珠峰南坡登山隊和夏泊渝帶隊的業餘登山隊。

除這四支隊伍外，還有北京和上海各一名山友參加其他國家組織的國際登山隊，總數有38名中國公民。目前已確認高山沸騰登山隊中的男隊員戈振芳死亡，女隊員馬麗婭姆、柳青受重傷。

圖片版權 AP Image caption 被困珠峰大本營的登山者陸續由直升機撤離。目前已知至少18人在地震引發的雪崩中喪生。

圖片版權 AP Image caption 一些災民返回已經變成瓦礫的家園挖掘有用物品。

圖片版權 epa Image caption 一些遇難者的葬禮在星期天舉行，遺體移送火化。

圖片版權 BBC News Interactive

馳援災區

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目前很多鄉村地區仍然與外界失去聯繫。英國紅十字會女發言人錫姆斯接受BBC採訪時說，尼泊爾國內仍有許多道路被堵，泥石流四處，難以掌握全面災情。

尼泊爾當地電視台星期四成功搭乘直升機進入靠近震中的廓爾喀鎮。從視頻所見，不少民房倒塌，也有大面積的山體滑坡。但同時也有不少樓房看來完好。

廓爾喀鎮最高首長表示，一些村莊回報有70%房子倒塌，當地官員亟需外界馳援。

世界各國與國際組織的救援隊伍繼續帶同物資與設備抵達救災。當地醫院已開始不勝負荷，甚或要在帳篷內動手術。聯合國官員警告，當地恐怕將爆發傳染病疫情。

圖片版權 REUTERS Image caption 尼泊爾各地醫院面對眾多傷者壓力甚大。

圖片版權 AFP Image caption 死亡人數不斷上升，倖存者們要面對親人離世的沉重消息。

圖片版權 afp getty Image caption 尼泊爾與印度等地佛寺紛紛為地震遇難者祈福。

圖片版權 Reuters Image caption 許多古舊建築在地震中坍塌，重挫尼泊爾的旅遊資源。

聯合國人道主義事務協調廳（UNOCHA）女發言人費根從英國倫敦出發前往尼泊爾前表示，目前有14支國際醫療團隊與相近數目的搜救團隊正奔赴當地，預計將搭乘軍機入尼。

聯合國的報告說，尼泊爾已有越來越多災民出現腹瀉症狀，且很可能會爆發麻疹疫情，但疫苗供應緊缺；聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，全國將近100萬名兒童急需人道援助。

星期六的這場里氏7.8級地震是尼泊爾80年來最嚴重的地震。星期天的餘震強度達6.7級，尼泊爾、中國西藏、印度北部紛紛有感，居民慌忙跑到街上。

災區過去兩天下起大雨，讓情況更不樂觀。

（編譯：葉靖斯/威客 責編：橫路／歐陽誠/羅玲）

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