阿爾巴尼亞將向受害者公布秘密警察檔案

圖片版權 AFP Image caption 霍查19944年奪取政權，並在阿爾巴尼亞實行一黨專制。

阿爾巴尼亞議會通過法令（84票通過，22票反對）向共產黨統治時期受到監視的受害者公開秘密警察檔案。

該國秘密警察數十年期間依賴大量告密者來管制異見人士，鞏固專制政權。

勞動黨領導人物恩維爾·霍查在1944年奪取政權，並在阿爾巴尼亞實行一黨專制。直到1991年該國發生大規模的抗議活動，開始民主化進程。

秘密警察銷毀了很多檔案，但是這些留下來的檔案將會披露一些黑暗的內幕。

向前政權告密者也會有機會能夠看到這些留下來的檔案。

據專家估計，在霍查統治時期，至少7000名反對派人士遭到殺害，超過10萬人被關進勞改營，由於條件極其惡劣經常會導致死亡。

這項新法令還禁止前秘密警察在未來擔任任何公職。

(編譯：林杉 / 責編：路西）