俄羅斯批准金磚國儲備基金對抗西方主宰

圖片版權 RIA Novosti Image caption 普京在同一天批准了金磚國儲備基金協議和通往中國的天然氣東線管道項目協議

俄羅斯總統普京周六批准了關於建立1000億美元的金磚國儲備基金的協議，所謂金磚國指包括俄羅斯、中國、巴西、印度和南非的5個主要的新興經濟體。

據料莫斯科將向儲備基金提供180億美元，而中國承諾向該基金投入410億美元，南非出資50億美元。成立該基金的協議於2014年7月在巴西簽署。

新興經濟體還計劃建立自己的國際銀行挑戰西方在國際金融市場的主宰地位。金磚國家的國際銀行將設在上海。

金磚5國人口佔全世界的42%，GDP總合佔世界的20%。但是按照購買力平價，金磚5國的 GDP總合佔世界的30%。

平衡西方金融主宰

俄羅斯新聞社報道引用克里姆林宮的文件說，「為金磚國家建立共同儲備基金的協議已經被批准。」

今日俄羅斯報道，周三俄羅斯議會上院、聯邦委員會通過了該協議。聯邦預算和金融市場委員會的負責人說，該基金主要是支持金磚國家的支付平衡。

自從烏克蘭危機發生後，俄羅斯貨幣經歷了大幅度波動。俄羅斯將該基金視為諸如國際貨幣基金組織和世界銀行等國際金融機構的另外選項。而上述國際金融機構都由美國主宰。

報道說，建立該基金能夠保護金磚國家不受「短期流動性壓力」的影響，促進金磚5國間的合作。

東線天然氣管道

與此同時，還要報道說普京在同一天還批准了通往中國的天然氣東線管道項目。

新華社報道說，周六普京批准了同中國達成的供應天然氣東線管道協議。

據報道，俄羅斯議會下院杜馬在4月24日批准了該協議，5天後上院也批准了這個協議。

去年俄羅斯總統普京訪問中國時俄羅斯和中國簽署了為期30年的天然氣供應合同。根據該合同，東線天然氣管道自2018年起將向中國每年提供380億立方米的天然氣。

（編譯：橫路 責編：葉靖斯）

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