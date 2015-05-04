美國紐約遭槍擊便衣警察傷重死亡

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美國紐約市官員宣佈，一名便衣警察上周六頭部遭槍擊後，傷重死亡。

25歲的便衣警察布萊恩·摩爾（Brian Moore）上周六在紐約市皇后區駕駛一輛沒有警車標誌的汽車，正要盤問一名嫌疑人時頭部遭槍擊。

官員說，他遭槍擊後被送往紐約市牙買加醫院，周一在該醫院內因傷勢過重死亡。

事發後，警方逮捕了36歲的德米特里斯·布萊克威爾（Demitrius Blackwell），並指控他數項罪名。

過去三個月以來紐約已經有五名警員遭到槍擊，摩爾是第三個因傷死亡的。

心情沉重

圖片版權 Reuters Image caption 摩爾是紐約市三個月以來被槍擊的第五名警員

紐約市長比爾·白思豪（Bill De Blasio）讚揚摩爾「為紐約人民做出了巨大的犧牲」。

他說，「失去警員摩爾，讓我們今天心情很沉重。」

警方表示，摩爾和其搭檔埃瑞克·閆森（Erik Janssen）看到這名男子在皮帶上作一些調整時，正坐在一輛沒有標記的車內。

在他們懷疑這名男子持槍後，就開始接近他。布萊克威爾於是就拿出槍來向警員的車輛進行掃射。

布萊克威爾近期在因試圖謀殺入獄七年後被假釋。據悉，他曾有襲擊警員的前科。

去年12月，兩名紐約警察在車內被一名男子槍殺。這名男子隨後自殺。兇手此前在社交媒體上發表過反警察的言論。不過，在這起案件中，警方並沒有發現類似的痕跡。

這起案件發生於美國反思警察是否過度使用權力之際。

此前，因警方過度行使權力，美國多處爆發反警察遊行。最新的一次在東部城市巴爾的摩。

25歲的黑人男子弗雷迪·格雷（Freddie Gray）4月19日在被警方拘留期間死亡。在他的葬禮後，巴爾的摩發生了大規模的暴力抗議。

上周，馬里蘭州的州長宣佈進入緊急狀態，昨日才被終結。

（編譯/責編： 歐陽成）