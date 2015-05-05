法國議會通過法律加強反恐情報工作

圖片版權 AFP Image caption 法國議會投票表決前，民眾示威抗議，高舉標語牌：不要大規模監控

法國議會通過了一部飽受爭議的反恐法案，旨在強化情報收集工作，防止伊斯蘭極端分子襲擊。

這一法案周二（5月5日）在法國議會以438票贊成，86票反對獲得通過。

今年1月7日法國巴黎《查理周刊》雜誌社遭遇伊斯蘭極端分子恐怖攻擊，1月9日東部一家猶太超市又發生人質劫持事件，兩起案件共導致17人死亡。

此後幾天內，法國政府迅速起草了加強反恐情報工作的法律草案。

更多權力

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法國執政的社會黨表示，國家需要這樣的法律將通訊科技方面的發展納入立法範圍，情報機關實施監控應該授予更多權力。

該草案確定了情報部門的任務，並列舉了在一個新的獨立行政機構的監控下監視被鎖定對象（甚至其身邊人士）的技術及有關這些技術使用的許可制。

不過批評人士認為，如此一來，公民社會將面臨大規模監控的危險，法律授予國家太多的權力，很容易被濫用。

新通過的法律的要點是：

確定了秘密情報收集工作得以進行的目的

成立了一個監管機構——情報技術管控委員會

授權使用新的方法，諸如通過互聯網供應商收集元數據等

法國政府表示，新法旨在將現代的監控手法置於法律的管轄之內，而不是讓其被濫用於任何控制系統之外。

侵犯公民隱私？

圖片版權 AP Image caption 一些不滿這部法律的人士對此進行抗議。

一個新的監管機構將監督情報部門，該機構將有更大的權限查看機密資料並處理來自公眾的投訴，以防權力濫用。

不過，這些規定都不足以平息包括民權組織和主要互聯網供應商所提出的批評。

他們主要的擔心是，法國情報機構將可以從互聯網上獲取海量的元數據，包括時間、地點等通訊細節。

批評者說，這等同於大舉侵犯公民隱私，這些數據被不擇手段的政府所掌控會造成令人擔心的後果。

（編譯：羅玲 責編：歐陽成）