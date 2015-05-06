美國懸賞二千萬搜尋「伊斯蘭國領袖」

圖片版權 Image caption 美國國務院發佈了四名被通輯的「伊斯蘭國」頭目的照片

美國政府將提供總數2000萬美元（約合1300萬英鎊）的獎金，以換取他們所指的四名「伊斯蘭國」（IS）武裝組織頭目的信息。

美方列出的四名被懸賞通輯的人分別是阿布德·拉曼·穆斯塔法·誇杜利（Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli）、阿布·穆罕默德·阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）、塔克汗·塔尤穆拉佐維奇·巴提拉什維利（Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili）和塔裏奇·本－塔哈·本·法利爾·奧尼·哈茲（Tariq Bin-al-Tahar Bin al Falih al-'Awni al-Harzi）。

他們被列入了美國「正義賞金項目」（Rewards for Justice Program）裏的一份嫌疑人通輯名單。

周二（5月5日），「伊斯蘭國」承認策動美國得克薩斯州的槍手襲擊。

該組織表示，「伊斯蘭王國的兩名戰士」襲擊了在達拉斯近郊加蘭市一個會議中心舉行的「真主使者穆罕默德」漫畫展。

扎瓦希裏位列頭名

美國國務院指，名單中的誇杜利最初先在伊拉克加入了「基地」組織，現在是「伊斯蘭國」的高層人物；美國搜捕他的懸賞達700萬美元。

對於阿德納尼和巴提拉什維利則各懸賞500萬美元產，哈茲則懸賞300萬。

美國指阿德納尼是IS的官方發言人，巴提拉什維利是敘利亞北部的戰場指揮官，而哈茲則是該組織自殺性炸彈襲擊者的首領。

「伊斯蘭國」攻佔了敘利亞東部和伊拉克北部的大片領土，宣稱這些區域是伊斯蘭王國的領地，並對當地居民強行施以嚴厲的穆斯林法規統治。

美國國務院表示，該組織系統性地侵犯人權，包括大規模處決，還有強姦和殺害兒童。

在「正義賞金項目」中被懸賞最高的是艾曼·扎瓦希裏（Ayman al-Zawahiri），他在奧薩馬·本·拉登（Osama Bin Laden）死後不久的2011年6月被任命為「基地」組織首領。

而對「伊斯蘭國」頭號首領的阿卜·巴喀爾·巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），美國政府則懸賞1000萬美元。

周二，「伊斯蘭國」電台的一個節目表示，在加蘭市的漫畫展被描述為是「塑造真主使者穆罕默德的負面形像」。

該比賽承諾給「真主使者穆罕默德」漫畫的優勝者送出1萬美元（合約6600英鎊），而描繪穆罕默德的畫像對很多穆斯林來說是侮辱性的行為。

周日的展覽中，兩名槍手在會場外開槍，後來被一名警員擊斃。

美方官員後來表示，他們對於該組織是否直接與襲擊有關仍存在疑問。

（編譯：列爾 責編：蕭爾）