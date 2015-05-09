澳警方逮捕涉嫌策劃「恐怖襲擊」17歲青年

圖片版權 EPA Image caption 在周五的突襲中，警方引爆了在格林韋爾郊區發現的三枚自製炸彈。

澳大利亞警方在墨爾本郊區逮捕一名涉嫌策劃「恐怖襲擊」的17歲青年，並稱警方破獲一起試圖在市區引爆三枚自製炸彈的陰謀。

警方星期五（5月8日）對位於墨爾本市格林韋爾郊區的一所房屋進行了突擊搜查。

上月，澳警方破獲一起被指計劃在「一戰」百年紀念活動期間發動「恐怖襲擊」的陰謀，當局在墨爾本逮捕了5名嫌疑人。

去年9月，澳總理阿博特強調澳洲正面臨本土恐怖分子的威脅，當局提升了恐怖威脅等級，並展開了一系列反恐演習。

當局沒有公布周五被捕的這名17歲青年的姓名，但他將在下周一齣席法庭聆訊。

這名被捕青年涉嫌持有「與恐怖襲擊有關物品」和「計劃發動恐怖襲擊」。

在周五的突襲中，警方引爆了在格林韋爾郊區發現的三枚自製炸彈。

圖片版權 EPA Image caption 警方表示，目前未能確定他的襲擊目標。

澳總理阿博特周六表示，有證據顯示，有關炸彈陰謀仍處於策劃初期。

警方表示，目前未能確定他的襲擊目標。

澳洲聯邦警察副總長邁克爾·費倫表示，維多利亞警方和聯邦警察昨日展開了突襲行動，使維多利亞州居民更加安全。

（編譯/責編：蕭爾）