馬其頓清剿入侵武裝組織5警員死亡

圖片版權 EPA Image caption 內務部發言人指，這個「訓練有素」的組織在策劃暴力叛變，針對它的行動仍然在繼續

馬其頓警方與一個武裝組織發生衝突，至少五名警員死亡；官方消息指，該組織來自某個鄰國，但未有點出具體國家。

衝突發生在位於馬其頓與科索沃、塞爾維亞接壤的北部邊境城市庫馬諾沃（Kumanovo），至少有20人受傷。

內務部發言人伊沃·科特夫斯基（Ivo Kotevski）表示，這個「恐怖主義組織」擁有炸彈及自動步槍等武器。

他還表示，該組織一直在謀劃對政府機構發動襲擊。

科特夫斯基說，這個「訓練有素」的組織在策劃暴力叛變，針對它的行動仍然在繼續。

圖片版權 EPA Image caption 事件發生的城市位於首都斯科普裏以北40公里，有報道指警方的裝甲車協助封鎖了該市的一個街區

法新社引述科特夫斯基說：「這次的行動很危險，因為這個區域街道狹窄，警方需要非常仔細地逐家逐戶搜索。」

事件發生的城市位於首都斯科普裏以北40公里，有報道指警方的裝甲車協助封鎖了該市的一個街區。

有目擊者報稱，從周六早上開始就聽到猛烈的槍聲。

報道指，直升機在城市上空持續盤旋，並能看見一些房屋冒出煙霧。

據馬其頓通訊社消息，有多名警員身負受重傷被送往醫院，未有即時消息指是否有平民傷亡。

科特夫斯基說，該組織非法進入馬其頓國境，可能藏匿在附近街區的一些居民家中。

庫馬諾沃市長佐蘭·達米揚諾夫斯基（Zoran Damjanovski）保證當地居民保持冷靜。

圖片版權 EPA Image caption 科特夫斯基說，該組織非法進入馬其頓國境，可能藏匿在附近街區的一些居民家中

圖片版權 AP Image caption 警方疏散事件發生地點附近的街區，目前未有消息表明是否有平民傷亡

當地媒體稱，衝突發生的中心區域居民主要是阿爾巴尼亞裔人。

2001年，要求給予阿爾巴尼亞裔人更多權利的反政府分子發動了試圖顛覆政府的行動。

一項和平協議避免了該次衝突擴大，並保證阿爾巴尼亞裔人會得到更多的認可，但緊張氣氛仍然持續。

正在出訪莫斯科的馬其頓總統格奧爾基·伊萬諾夫（Gjorge Ivanov）中止了行程，返回馬其頓處理事件。

馬其頓政府此前已經備受壓力，他們正面臨著非法竊聽的指控，也被指掩蓋了2011年一名男子死亡的真相。

周三（5月6日）則有數千名示威者在首都與防暴警察發生衝突。

馬其頓的政局動蕩開始於去年大選，當時反對黨指控競選舞弊，遣責政府是獨裁統治，並杯葛參與國會。

（編譯：列爾 / 責編：橫路）