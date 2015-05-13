美國考慮派軍艦偵察機巡航南海爭議海域

圖片版權 AP Image caption 美國五角大樓早前發佈的報告批評中國去年加速在南海有爭議的幾個前沿地區大規模填海造地（圖為菲律賓軍機拍攝的中國在南海爭議島礁美濟礁進行的填海造地工程照片，11/05/2015）。

美國國防部官員星期二（5月12日）表示，五角大樓正考慮向南海存在主權爭議的島礁海域派遣美軍偵察機和軍艦，確保南海的航行自由，挑戰中國在南海爭議島礁的主權聲索。

這名官員說，美國國防部長卡特要求考慮的選項，包括向中國在南海的爭議島礁派遣海軍偵察機，並向有關島礁12海里（22公里）範圍內派遣軍艦巡航。

美國五角大樓早前發佈的報告批評中國去年加速在南海有爭議的幾個前沿地區大規模填海造地，加強其存在。

據報道，中國試圖通過在南海大規模填海造地的舉動來擴大在爭議地區的影響力。而美國計劃派遣軍艦和飛機巡航的作法，將直接對中方構成挑戰。

這位不願具名的五角大樓官員對路透社表示，「我們正考慮如何在一個對世界貿易至關重要的地區展示航行的自由」。

《華爾街日報》說，該計劃一旦被白宮批准，將向北京當局發出一個信號，即美國不會認同中國對填海造島島礁的主權聲索，因為美國視那裏為國際海域和領空。

圖片版權 Reuters US Navy Image caption 報道說，美國計劃派遣軍艦和飛機巡航的作法，將直接對中方構成挑戰。（圖為美國海軍P8a海神偵察機，資料照片）。

五角大樓的看法是，軍方計劃或任何可能的部署都將給中方施加壓力，使其在填海造地問題上作出讓步。但北京方面也可能不理會美方的壓力，反而擴大填海造地的規模，並採取步驟進一步擴大中國對有關島礁的主權聲索。

報道還說，如果美國用海軍艦隻挑戰北京而中方不為所動，其結果是，該地區緊張局勢將升級，美中雙方都將面臨壓力在爭議海域「亮肌肉」。

中國官員對美方指責北京在南海島礁填海造地的批評予以了駁斥，稱北京有權在擁有主權的領土上修建設施。中方還表示，這些設施將用於軍方和民用目的。

中國駐美國大使館發言人表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，有關建設工程合理合法，是中國主權之內的事務，不針對任何國家，也不會對任何國家構成影響。

圖片版權 Reuters Image caption 這名官員說，美國國防部長卡特要求考慮的選項，包括向中國在南海的爭議島礁派遣海軍偵察機（資料照片）。

路透社表示，向南海爭議海域派遣軍艦和飛機將與美軍定期展開的「航行自由」行動作法一致，美軍從去年起就展開有關行動，對包括中國在內的19個國家的海事主權提出挑戰。

包括中國、越南、菲律賓、馬來西亞、文萊、台灣等南海周邊多個國家和地區都對南海很多島礁和海域有相互重疊的主權聲稱，近年來其中一些國家開始分別在各自控制的島礁上展開工程建設。

據最近公布的衛星照片顯示，自2014年3月起，中國在南海7處地點進行填海造地工程，並計劃在其中一個填海造地擴大的島礁上修建軍用飛機跑道。

中國外交部發言人華春瑩上周在例行記者會上回答記者提問說：「長期以來，菲律賓、越南等個別國家在其非法侵佔的中國南沙島礁上大興土木，非法進行大規模填海造地，修建機場等固定設施。」

她說：「我們對有關非法活動表示嚴重關切和堅決反對，要求有關國家立即停止一切侵犯中國主權和權益的行為。

（撰稿/責編：蕭爾）

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