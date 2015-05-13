美國一列客運火車出軌 至少7人死亡
- 2015年 5月 13日
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美國Amtrak公司一列客運列車超速運行在費城出軌，導致至少7人死亡。
美國國家交通安全委員會的專家說，這趟列車以超過兩倍限速，以約每小時100英里（160公里）的高速行駛在限速每小時50英里的地段。
列車當時的速度被車上的「黑匣子」記錄下來，在事故發生後找到了黑匣子。
這次出軌還導致超過2百多人受傷，目前當局還在搜索死傷人員。
列車的工程師和售票員都在車禍中受傷。
費城當地的媒體說，列車的工程師拒絕就事故對警方做出解釋。
費城和紐約之間是美國最繁忙的一段線路。因為調查事故，現在這段線路部分停運。
奧巴馬總統表示，聽到出軌的消息感到震驚和難過。
美國Amtrak鐵路公司是國營的，每年為成千上萬的乘客服務。
（編譯：立行/責編：董樂）