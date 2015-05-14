英國女高音布萊曼推遲9月太空旅遊

圖片版權 AP Image caption 布萊曼今年1月起在俄國接受上太空前的訓練。

英國女高音莎拉·布萊曼（Sarah Brightman）宣佈推遲太空之旅行程。

她在自己的博客上宣佈，因為個人家庭原因，決定取消今年9月1日作為一名遊客搭乘俄羅斯「聯盟號」飛船前往國際空間站（ISS）的計劃。

目前還不清楚這個太空10日遊的計劃是徹底取消還是推遲；如果只是推遲，何時成行。

據猜測，這個國際空間站度假之旅的花費約為5000萬美元（3000萬英鎊）。

安排布萊曼此行的公司，太空探險（Space Adventures），獲得數量有限的飛船乘客名額。

布萊曼改變主意後，她的座位將由誰佔用，現在也不清楚。

布萊曼今年1月開始在莫斯科附近的航天中心Star City受訓，3月下旬宣佈將與著名作曲家前夫安德魯·勞埃德·韋伯（Andrew Lloyd Webber）合作，凖備在太空演唱。

今年4月下旬一艘機器人操控飛往國際空間站的運輸飛船發射後不久即失控，然後墜落到地球。

事故發生之後，前往國際空間站的往返飛行暫停。

俄國和美國航天部門希望先查明事故具體原因，然後再恢復空間站人員輪班計劃。

太空探險公司的埃麗克·安德森在博客上寫道，莎拉從2012年起就開始講述到太空遨遊的夢想，作為享譽全球的女高音，她的故事激發了世界各地的人們去追尋各自的人生夢想。

（編譯：郱書 / 責編：友義）