肯尼亞女子在華被判死刑 引肯國網民關注

圖片版權 facebook Image caption 弗洛韋恩斯·奧維諾因為在中國走私毒品被判處死刑，緩期兩年執行。

一名年輕的肯尼亞婦女在中國被判死刑的消息引起了肯尼亞人關注，他們以此案來討論中國在非洲的影響。

2013年5月，弗洛韋恩斯·拉讚·奧維諾（Floviance Razan Owino）把她一歲的女兒留給了她在內羅畢的姐姐，並答應她姐姐，她會到別的地方去找工作掙錢接濟她們。但她姐姐告訴BBC英文網，雖然之後幾天她還短暫接過弗洛韋恩斯的電話，而在後面的兩年之久，弗洛韋恩斯杳無音訊。

但上周四，電話鈴響了。她接到一個從遙遠的中國打來的電話，告訴他們家裏她妹妹因為在北京走私毒品剛被判處死刑。

奧維諾一家疑惑不解。他們上網在社交媒體上試圖搞清楚，弗洛韋恩斯·奧維諾到底是否在中國。

自此後，奧維諾的名字和#FreeMsOwino（#釋放奧維諾小姐）的搜索關鍵詞在社交媒體推特上已經使用了5千多次。很多人還用這個關鍵詞來討論超出這個案件的問題：他們在討論是否應該為一個毒品走私者辯護，並討論中國在非洲地區的影響。

一位銀行家泰姆·布哈羅在推特上發帖說：「當一位肯尼亞人在中國等待被處以絞刑時，成百上千的捕獵肯尼亞大象和犀牛的中國人不僅沒有被抓起來，還發財致富了。」

一名化學研究員馬格托·艾莉婕在推特上發帖說：「被抓住有幾噸重的非法象牙的中國人可以獲得保釋。抓到有一公斤可卡因的肯尼亞人就要被絞死了。」

但其他非洲網民不同意這種說法。一名匿名網民在推特上發帖說：「必須毫不留情地處死毒梟。」

近年來，中國企業在肯尼亞投資了很多重大建設項目，也有些肯尼亞人用上述的關鍵詞開玩笑。一名很有影響力的肯尼亞推特博主扎先·德拉在推特上發帖說：「這些中國人應該在來肯尼亞幫我們修下水道時把奧維諾帶回來。」

奧維諾的案件發生之際，一些人正在質疑肯尼亞和中國的關係。2014年12月份，肯尼亞政府逮捕了70多名中國公民，他們被指控參與黑客和洗錢活動。由於受到指控的該集團的受害者都在中國，北京已正式要求引渡許多犯罪嫌疑人。

奧維諾的家人在接受肯尼亞電視採訪時，激動地批評肯尼亞政府沒有更早通知他們奧維諾的情況並提出建議。作為回應，肯尼亞內羅畢的官員告訴BBC英文網說，他們也只是在上個禮拜奧維諾家人和他們聯繫時，才知道她的案子。

從那之後，肯尼亞官員才搞清楚奧維諾實際上是被關押在廣州的監獄裏，她被判死刑緩期兩年執行，結果要根據對她的案子的複審決定。

奧維諾並不是因為走私毒品而被判死刑的第一位外國人。2009年，儘管英國政府和親屬求情要求寬大處理，一名英國男子阿克毛·沙伊克被判死刑由毒針注射處死。去年，中國法院判處一位日本籍毒販死刑，兩名韓國人也分別被判處死刑2年緩刑和終身監禁。根據中國政府的數據，警方在2013年因販毒罪拘捕了來自40多個不同國家的公民。

中國媒體報道說，在過去的五年裏，外國人在華走私毒品案件大增，「其中涉案者超過80%是非洲人，主要是來自北非和東非」。去年，中國一家報紙聲稱，警方緝毒隊正招聘專業的翻譯人員，因為非洲的毒品販子「用自己的部落語言」來從事交易。一份報告引述中國公安部禁毒局的領導劉躍進的話說，2013年中國警方成功地處理了1139項販毒案件，並逮捕了1488名外國毒販。

然而，雖然經過反覆搜索，BBC沒有在中國媒體上找到報道奧維諾案件的消息。因此，如果沒有那個打神秘的電話的人介入的話，肯尼亞官員可能也不會得知奧維諾的案子。BBC嘗試撥打那個神秘致電奧維諾家人的電話號碼，發現這是個假的電話帳號，可能是用中國的臨時使用的手機卡自動生成的一個假號。

奧維諾家人告訴BBC，他們很感謝那個打來神秘電話、告訴他們奧維諾被捕的人。他們現在利用那個走紅的搜索詞，以募集籌集資金找個律師。

（編譯：邱瑜，立行 / 責編：董樂）