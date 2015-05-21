「伊斯蘭國」已基本控制敘利亞古城帕爾米拉

圖片版權 AFP Image caption 在沙漠中屹立起來的帕爾米拉擁有一個偉大古城的歷史建築遺跡，是古代世界文明最重要的文化中心之一

「伊斯蘭國」（IS）武裝分子已經幾乎完全控制了敘利亞城市帕爾米拉（Palmyra），城中一些世界上最珍貴的古蹟正面臨威脅。

外界擔以武裝分子會破壞這些已被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的古蹟。

一名目擊者告訴BBC說，在「伊斯蘭國」進軍之後，政府軍隊已經幾乎全部從城中撤出。

「伊斯蘭國」武裝分子已經在伊拉克摧毀了幾個早於伊斯蘭教存在的古城，其中包括哈特拉（Hatra）和尼姆魯德（Nimrud）。

較早前曾有活動人士指，「伊斯蘭國」擊退了支持總統巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）的軍隊，控制了緊鄰帕爾米拉古城的現代城市泰德穆爾（Tadmur）北部大部分地區。

「極度暴力的衝突」

敘利亞國有電視台報道說，在暴力衝突當中，城裏的居民已經疏散。

帕爾米拉的活動人士奧馬爾·哈姆扎（Omar Hamza）告訴BBC說，這個地區已經遭受到「伊斯蘭國」和政府軍隊的「強烈炮轟」。

「城市的東部有極其暴力的衝突，」哈姆扎說。

「大部分遠古的人工製品都在城市的南邊。它們位於市區和被『伊斯蘭國』控制的農地之間，而他們（『伊斯蘭國』）封鎖了那片區域，但沒有任何打算要保護這些東西。」

圖片版權 AFP Image caption 帕爾米拉是中東地區最重要的歷史文化遺產之一

帕爾米拉數以百計的雕像已經被移送到安全的地帶，但是城中更古老的區域當中那些大型的歷史建築遺跡則無法移走。

「這是屬於全世界的戰爭，」敘利亞的古文物保護部門負責人馬穆恩·阿卜杜爾·卡裏姆（Maamoun Abdul Karim）說。他呼籲美國領導的軍事同盟出手阻止「伊斯蘭國」破壞這些古文明遺跡。

根據聯合國教科文組織的資料顯示，在沙漠中屹立起來的帕爾米拉擁有一個偉大古城的歷史建築遺跡，是古代世界文明最重要的文化中心之一。

圖片版權 EPA Image caption 敘利亞政府軍被「伊斯蘭國」武裝分子迫出了帕爾米拉

圖片版權 EPA Image caption 敘利亞的古文物保護部門負責人說：「這是屬於全世界的戰爭。」

古城中的大部分古蹟都起源於公元1世紀和2世紀，當時這個地區在古羅馬統治之下，當中的主要部分是一條排列著廊柱的巨大街道。

聯合教科文組織的總幹事伊琳娜·博科娃（Irina Bokova）說，她對目前的狀況「非常擔憂」。

她在一份聲明中說：「這場戰事正在令中東地區最重要的一個區域陷入危險的境地，還有那裏的平民。」

圖片版權 epa Image caption 帕爾米拉城中大型的歷史建築遺跡無法移走

帕爾米拉和泰德穆爾位於戰略意義重大的一段路上，那段路連通著首都大馬士革和雙方仍在爭奪的東部城市代爾祖爾（Deir al-Zour），而油田也距此不遠。

因此，BBC的阿拉伯事務分析家塞巴斯蒂安·厄什爾（Sebastian Usher）說，控制這個地區對「伊斯蘭國」來說是重大的戰略性收獲。

不過，世界關注的焦點在那些古蹟上，而「伊斯蘭國」一直樂於破壞和摧毀在伊拉克那些早在伊斯蘭教起源之前就已經存在的珍貴考古遺跡；厄什爾說，「伊斯蘭國」認為這些東西是盲目的偶像崇拜。

自2014年9月起，由美國領頭的軍事同盟已經對這個武裝組織實施了多番空襲，不過，這個軍事同盟表示它的行動並不是為了配合敘利亞政府。

與此同時，在伊拉克重鎮拉馬迪陷入「伊斯蘭國」控制當中之後，美國表示正將1000枚反坦克導彈運送給伊拉克政府。

美國國務院官員告訴記者說，這座城市的失守將迫使華盛頓「極其嚴格地審視」自己對待「伊斯蘭國」的策略。

官員表示：「除非你已經陷入錯覺，否則你不得不對這種情況想一想：『哪裏出了錯，你怎樣去修正它，從現在開始我們要如何將事情挽回正軌？』」

（編譯：列爾 責編：蕭爾）