俄宣佈和平時期軍人死亡狀況為國家機密

圖片版權 AP Image caption 本月早些時候普京在索契會見了俄羅斯軍方高層代表

俄羅斯總統普京星期三（5月27日）簽署一項政令，禁止洩露有關和平時期俄羅斯軍人在特殊行動中死亡的消息。

在普京簽署這項最新政令之前，只有戰爭時期軍隊死亡情況的消息屬於國家機密。

此外，普京所簽署的最新政令也沒有對「特殊行動」的定義做出詳細的解釋。

美國智庫「大西洋理事會」星期四發表研究報告說，俄羅斯一直在利用位於俄烏邊界地區的訓練營地作為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的據點。

路透社記者同時報道說，俄軍正在邊界地區集結軍隊和包括移動式火箭彈發射器、坦克和火炮在內的武器裝備。

路透社記者還說，許多軍車的車牌和標誌被取掉，軍人也不佩戴任何徽章。

「志願者」

但是，克里姆林宮一直否認自己向烏克蘭派遣正規軍，為烏克蘭東部親俄羅斯叛軍提供支持。

俄羅斯堅持表示，任何在烏克蘭參加戰鬥的俄羅斯人都是「志願者」。

星期三，俄羅斯駐烏克蘭大使看望了兩名被烏克蘭抓獲的參與盧甘斯克地區軍事行動的「俄羅斯特種兵」。

這兩名男子在視頻中承認自己是俄羅斯現役軍人，基輔當局指控他們參與了「恐怖活動」。

但是俄羅斯方面堅持表示，他們在被捕時並不在俄羅斯軍隊服役，而烏克蘭把他們當成了宣傳的籌碼。

烏克蘭總統波羅申科說，這兩名軍人證明，烏克蘭並不是僅僅在同親俄分離主義者作戰，而是在同俄羅斯進行著「真正的戰爭」。

他說，烏克蘭在未來幾個月應該為俄羅斯的入侵做好凖備。

（編譯：躍生 責編：董樂）