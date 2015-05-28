「中國赴美留學生被開除八成因為學術」

圖片版權 Reuters Image caption 每年中國學生赴美留學的人數穩定增加，就讀的學校也更加廣泛。

美國的一家專門為中國學生提供留學服務的私人機構發表調查報告，指中國學生被開除主要是因為學術原因。

據稱，2014年有大約8000名中國留學生被學校開除，其中不乏在常春藤名校就讀的學生。

美國的厚仁教育研究中心的報告則說，根據收集的2013、14、15年，一千多名中國留學生被開除的原因來看，有81%的學生是出於與學術有關的原因而被開除。

該報告稱，學術不誠實的比例佔22.98%，學術表現差的比例佔57.56%，而博士留學生被開除的原因當中，學術不誠實佔了10%。

從報告的圖表來看，被開除的學生大多是本科或者或碩士學生，18歲左右的被開除學生主要是因為行為失當，但是25歲或以上的年齡組，因為與學術有關的原因而被開除的學生人數是最多的。

報告說，主因是中國留學生對規範引用的意識「比較模糊」，有的是參考資料引用不當，有的則是「好學生協助作弊」。

從該中心收集的資料來看，美國現在有大約50萬名中國留學生，大多數分佈在加州到華盛頓州的西岸以及佛羅里達州到紐芬蘭一帶的東岸，這是因為美國的名校大部分在這些地區。

該報告說，美國是中國學生出國留學的首選之地，但是也指出，許多學生赴美就讀的科系，是因為家人或者朋友的建議，並沒有考慮到本身的能力，這也導致後來出現學習困難。

（撰稿：威克，責編：歐陽成）