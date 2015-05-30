國際縱橫：攤上了大事的國際足聯

圖片版權 AFP Image caption 美司法部長林奇在發佈會上表示，司法部決心鏟除足球界的腐敗行為，將犯罪分子繩之以法。

過去一個星期以來，相信許多人會認為，最轟動的新聞莫過於7名國際足聯高層官員涉嫌貪腐案遭到瑞士警方拘捕。

瑞士警方的有關拘捕行動是應美國的要求進行的。美國司法部周三（27日）發表聲明表示，一共對14名被告提出了47項指控，總涉案金額達到1.5億美元，並稱美國聯邦調查局曾對此案進行了數年的調查。

在美國指控的14名被告中，9名是國際足聯官員，其中包括該組織兩名現任副主席，多名執委會委員以及中北美及加勒比地區足聯現任主席、前主席。

美司法部長林奇表示，這9名國際足聯官員利用職務便利大肆收受來自體育營銷公司的賄賂，中飽私囊。作為回報，他們幫助行賄的公司獲得大型足球賽事的轉播權和市場開發權。

美國司法部的聲明也透露，該案涉及的賽事包括世界杯預選賽、美洲杯、中北美及加勒比地區金杯賽等重要賽事，其中一些案情追溯到1991年。

圖片版權 AFP Image caption Fifa 委員會成員包括（上排左起）：拉斐爾·埃斯奎維爾、尼古拉斯·萊奧茲、傑弗裏·韋伯、傑克·沃爾納、愛德華多·李、尤金尼奧·費格雷多、何塞·馬里亞·馬林

瑞士也展開調查

在瑞士警方應美國要求拘捕了7名國際足聯官員後數小時，瑞士當局也宣佈就2018年俄羅斯世界杯及2022年卡塔爾世界杯的申辦過程展開刑事調查。瑞士警方還搜查了國際足聯在瑞士蘇黎世市的總部，並帶走了一些電子文件。

其實近幾年來，有關國際足聯官員涉嫌貪腐的指控不斷出現，但瑞士當局直到現在才採取行動。

這是因為，以往國際足聯作為非商業機構一直受到瑞士傳統法律的保護，其會計帳目不需要接受外界的審查。

不過，瑞士議會最近剛剛通過新法律，把所有總部設在瑞士的國際體育組織首腦作為「政治上可以披露的人」，這意味著，這些國際體育組織的帳目和銀行賬戶也需要受到監督和審查。

國際足聯「洩密人」

在國際足聯官員涉嫌貪腐案中最關鍵的人物是美國的布雷澤。據信他是向美國當局舉報國際足聯官員的「洩密人」。

今年70歲的布雷澤對足球的興趣開始於上個世紀七十年代，當時他只是在美國紐約州的一個鎮擔任其兒子足球隊的教練。

不過，布雷澤出色的營銷才能以及對足球商業事務的豐富知識使他很快就晉升至地區性的足球組織擔任職務，後來更成為北中美洲及加勒比海足協的成員之一，並在1990年協助來自特立尼達的沃爾納成為北中美洲及加勒比海足協主席，沃爾納後來還當選為國際足聯副主席。

1996年至2013年，布雷澤更作為美國的代表，成為國際足聯理事會成員之一，其奢華生活也逐漸進入媒體的視線，同時亦引起了美國當局的注意。

據美國媒體報道，2011年，美國聯邦密探拘捕了布雷澤，懷疑他有逃稅行為。報道稱，美國調查人員對布雷澤表示，他要麼被手銬銬著帶走，要麼就與他們合作。而後來，布雷澤據稱同意身藏一個微型錄音機，錄下其與國際足聯其他官員的談話內容。

圖片版權 AP Image caption 瑞士警方的有關拘捕行動是應美國的要求進行的。

採取行動的時機

美國及瑞士當局對國際足聯官員採取行動的時機，對於該組織來說是最尷尬不過的了。因為數天后，國際足聯在數天后就會舉行投票，推選該組織下一任主席。

有分析說，美國要求瑞士當局在這個時候採取行動，正是因為國際足聯的主要官員這個時候都會聚集在瑞士，凖備參加會議，因此成功拘捕有關嫌疑人的機會比較大。

不過，有關行動並沒有對國際足聯主席的選舉造成影響。今年79歲的國際足聯現任主席布拉特在周五（29日）舉行的投票中擊敗唯一的競爭對手、來自約旦的阿里王子而再度當選，這也是他第五度連任。

而美國和瑞士所調查的案件中，至今還沒有把布拉特捲入其中。不過，他在連任後也會面對如何重建國際足聯聲譽的巨大挑戰，而且國際足聯內部也有越來越多反對他的聲音，其中以歐洲足聯最為強烈。歐洲足聯將在下周開會，討論下一步的行動。

圖片版權 AFP Image caption 今年79歲的國際足聯現任主席布拉特在周五（29日）舉行的投票中擊敗唯一的競爭對手、來自約旦的阿里王子而再度當選，這也是他第五度連任。

被控者的反應

其中一名被美國指控的國際足聯官員是前國際足聯副主席沃爾納，他有可能面臨被美國引渡受審的命運。

不過，據BBC在特立尼達的記者報道說，沃爾納在當地被拘獲得保釋後與200多名支持者見面，而且表現得信心十足。他還把自己與已故南非黑人領袖曼德拉、印度國父甘地及古巴前領導人卡斯特羅相比，稱這三個人都先後坐過牢，所以他自己又算什麼。

美國對沃爾納提出多項指控，包括貪污和洗錢罪名，但沃爾納則強調說，他對這些指控一無所知。

不過，這次也非沃爾納首次面對貪腐指控。2011年，因為有指控說沃爾納涉嫌賄賂加勒比海足協的同僚，他被迫辭去國際足聯理事會的職務。

而沃爾納的其中一個兒子這次也是美國控告的14名被告之一。

（編譯：李文/責編：路西）

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讀者反饋

布拉特: 你那麼多「孩子」被抓，難道你做'家長「(孩子王)一點都沒有責任？

千錯萬錯都是他人的錯，你是「幕後」陰謀的犧牲品，

是歐洲針對國際足聯發動「仇恨運動」。

ww, SYD

這是偶然嗎？我看不見的，什麼國際清廉指數，就像鐵鍋的下面，你別說你的比我的多乾淨，拿到火上燒，都一個德行！

李再, 中國